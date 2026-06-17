Una llamativa vista se podrá apreciar en el cielo justo después de la caída del Sol.

“No solo se verá al brillante planeta Venus muy cerca de la Luna creciente, sino que además se podrá ver más abajo a Júpiter, y más abajo aún al escurridizo planeta Mercurio, indicó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

¿A qué hora se verá?

“Entre las 7:40 pm y 7:55 pm se apreciará mejor”, señaló la entidad educativa.

La SAC destacó que raras veces podemos ver a Mercurio, debido a su usual cercanía en su órbita al Sol.

No obstante, aclaró que por estar más cercano al horizonte, para ver a Mercurio es necesario evitar obstrucciones visuales como estructuras o árboles.