Apple estaría a días de presentar su primer iPhone con pantalla plegable, un dispositivo que marcaría la entrada de la empresa al mercado de los teléfonos flexibles y que también establecería un nuevo récord de precio dentro de la marca. Analistas y filtraciones coinciden en que el modelo podría costar desde $1,999 y alcanzar casi $2,900 en sus versiones de mayor capacidad.

La presentación está prevista para el 9 de septiembre, durante el evento anual de Apple, donde también se esperan los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max.

Aunque Apple no ha confirmado sus especificaciones, los rumores describen un teléfono con formato de libro, similar al de otros plegables de gama alta. El dispositivo contaría con una pantalla exterior de aproximadamente 5.5 pulgadas y otra interna cercana a 7.8 pulgadas, diseñada para ofrecer una experiencia más amplia al ver videos, trabajar o navegar por internet.

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También incorporaría el nuevo procesador A20 Pro, 12 GB de memoria RAM y una versión de iOS optimizada para la multitarea en pantallas flexibles.

De acuerdo con las estimaciones de firmas como TrendForce e IDC, el precio inicial rondaría los $2,000, mientras que los modelos con mayor almacenamiento podrían acercarse a los $2,900. Esa cifra lo colocaría muy por encima del actual iPhone Pro Max y lo convertiría en el teléfono más caro que Apple haya vendido.

El elevado costo estaría relacionado con varios factores, entre ellos el desarrollo de una bisagra más resistente, una pantalla con un pliegue casi imperceptible y el aumento en el precio de componentes como la memoria.

Los analistas consideran que Apple no busca vender este modelo en grandes volúmenes, sino posicionarlo como un producto de lujo dentro de su catálogo, de forma similar a lo que ocurrió con el Vision Pro. IDC estima que la compañía podría enviar más de 17 millones de iPhone plegables para finales de 2027 si la recepción del mercado es favorable.

Por ahora, el nombre oficial del dispositivo sigue siendo un misterio. Algunas filtraciones lo llaman iPhone Ultra, mientras otras apuntan a iPhone Fold, pero será el evento del 9 de septiembre el que revele si Apple finalmente entra al competitivo mercado de los teléfonos plegables.