Un equipo de científicos ha presentado el concepto de la nave espacial Chrysalis, una megaestructura diseñada para transportar a 2,400 personas en una misión de colonización hacia Alfa Centauri, situada a 40 billones de kilómetros de la Tierra.

De acuerdo con información compartida por el portal Deutsche Welle, el proyecto, que obtuvo el primer lugar en el Concurso de Diseño del Proyecto Hyperion, propone un hábitat autosuficiente de 58 kilómetros de longitud destinado a preservar la vida humana durante varias generaciones.

El objetivo central es establecer una presencia permanente fuera del sistema solar mediante una planificación técnica y social que abarca cuatro siglos de trayecto.

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Preparación psicológica y tecnológica de la misión

Para garantizar el éxito de un viaje que duraría 400 años, el proyecto establece requisitos previos estrictos. Los primeros tripulantes deberán someterse a un periodo de adaptación de entre 70 y 80 años en entornos aislados en la Antártida, simulando las condiciones de confinamiento que enfrentarán las generaciones futuras.

Desde la perspectiva técnica, la propulsión y el mantenimiento de la nave dependerían de reactores de fusión nuclear, una tecnología esencial para suministrar energía de forma ininterrumpida.

Se estima que la construcción de la infraestructura requeriría un periodo de entre 20 y 25 años de ingeniería espacial avanzada antes de su lanzamiento definitivo.

Estructura modular y gravedad artificial

El diseño de Chrysalis se organiza en una estructura de cinco capas concéntricas, similar a una muñeca matrioska, para optimizar el espacio y los recursos:

Primer nivel (Núcleo): Producción de alimentos mediante el cultivo de plantas, hongos y la cría de ganado e insectos.

Segundo nivel: Espacios públicos que incluyen escuelas, hospitales, bibliotecas y parques.

Tercer nivel: Zonas residenciales diseñadas para familias individuales.

Cuarto nivel: Instalaciones industriales dedicadas al reciclaje, la industria farmacéutica y la fabricación.

Quinto nivel (Corteza): Almacenamiento de maquinaria y recursos, operado mayoritariamente por sistemas robóticos.

Para mitigar los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano, la nave utilizaría una rotación constante que generaría gravedad artificial, replicando las condiciones físicas de la Tierra para sus habitantes.

Gobernanza mixta y gestión poblacional

La administración de la vida a bordo se basaría en un modelo de colaboración entre los tripulantes humanos y sistemas de inteligencia artificial.

La IA tendría la función de asistir en la toma de decisiones críticas y asegurar la transferencia de conocimientos entre las generaciones para mantener la continuidad operativa de la misión.

Para evitar el agotamiento de recursos, se ha establecido que la población ideal se mantendría en torno a los 1,500 habitantes, a pesar de tener una capacidad máxima mayor.

Esto se lograría a través de una planificación estricta de la natalidad y la automatización de labores físicas mediante robots, permitiendo que la colonia se enfoque en la sostenibilidad social y técnica del viaje interestelar.