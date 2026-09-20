El uso cotidiano de los sitios de Internet presenta algunas inquietudes de uso y es preciso que los usuarios sepan qué ocurre cuando se hace click en “Aceptar todo” a las cookies de un sitio.

Esta conducta sencilla y habilitante para poder continuar con una consulta puntual conlleva algunas implicancias que es importante considerar y que repercuten en usos posteriores.

La leyenda de aceptación de cookies suele aparecer de manera recurrente en distintas páginas web y es el paso previo a poder acceder al contenido completo de un sitio, pero el click para poder avanzar en la navegación tiene algunos aspectos para prestar atención.

PUBLICIDAD

El botón de “Aceptar todo” en un aviso de cookies le permite al sitio web y a empresas de publicidad externa guardar archivos de la computadora para rastrear la actividad del usuario.

El hecho de aceptar o rechazar cookies influye directamente en la privacidad y en la cantidad de datos que se comparten mientras se navega por Internet. Es un mecanismo que define cuánta información personal se comparte y cómo las empresas pueden rastrear los hábitos de consumo de los usuarios.

Por definición, las cookies son pequeños archivos que las webs guardan en los dispositivos, y aunque algunas son elementales, por ejemplo, para continuar una compra o recordar un idioma y mejoran la personalización, otras solo tienen por objetivo recopilar datos sobre el comportamiento online.

La diferencia entre aceptar y rechazar cookies

En el momento en que se acepta todo, el usuario da permiso para que la web y terceros instalen todo tipo de cookies, incluidas las publicitarias.

En cambio, si se elige “rechazar todo”, solamente se guardan las necesarias. Esto limita el rastreo, pero puede afectar otras funciones importantes.

Cómo borrar las cookies en Android

Tal como indica el sitio de Google, aquellos usuarios que desean empezar con el procedimiento, pueden seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Chrome en el teléfono o tablet Android.

En la parte superior derecha, hacer click en “Más”.

Presionar en “Historial” y luego “Borrar datos de navegación”.

En la parte superior, elegir un intervalo de tiempo. Para borrar todos los datos, seleccionar “Todos los periodos”

Marcar las casillas junto a “Cookies y datos de sitios” y “Archivos e imágenes almacenados en caché”.

Luego, hacer click en “Borrar los datos” y en “Eliminar datos y restablecer permisos”.

Cómo borrar las cookies de iOS

En el caso de iOS, el procedimiento es distinto, dado que tienen que hacer estos pasos: