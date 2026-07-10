Estamos en plena temporada ciclónica. Y, ¿dónde están las tormentas y los huracanes?

El grupo de la Universidad de Colorado, encargado de realizar el pronóstico para la temporada de huracanes tanto en el Atlántico como en el Pacífico, revisó las condiciones ambientales en la zona y determinó que la probabilidad de tener un año con poca actividad ciclónica en el Atlántico aumentó.

Eso significa también que se reduce la posibilidad de azote de un poderoso temporal tanto para el Caribe como para Estados Unidos.

“Reducimos aún más nuestro pronóstico para la temporada de huracanes de la cuenca del Atlántico de 2026 y ahora anticipamos una temporada muy por debajo de lo normal. Es probable que las condiciones moderadas de El Niño se intensifiquen en los próximos meses, con un alto potencial de un El Niño fuerte para el pico de la temporada de huracanes”, indicó la universidad en la revisión de su pronostico publicado el 8 de julio.

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Además de la presencia de El Niño, el equipo indica que “las temperaturas de la superficie del mar en el Caribe y el Atlántico tropical están cerca de sus promedios a largo plazo”.

“Pronosticamos una probabilidad muy por debajo del promedio de que grandes huracanes toquen tierra a lo largo de la costa continental de los Estados Unidos y en el Caribe”.

En el mes de junio, la Universidad de Colorado predijo que serían 13 tormentas este año, seis huracanes y dos huracanes intensos. Ahora espera solo nueve tormentas, cuatro huracanes y un huracán intenso. Estos número están por debajo del promedio de sistemas que se forman en una temporada normal.

En un año normal se forman 14 tormentas, siete huracanes y tres huracanes intensos.

Al momento en el Atlántico solo se ha formado la tormenta tropical Arthur en el Golfo de México en el mes de junio.

“Como en todas las temporadas de huracanes, se recuerda a los residentes costeros que basta con que un solo huracán toque tierra para que sea una temporada activa. Se deben realizar preparativos exhaustivos cada temporada, independientemente de la actividad pronosticada”, recuerda la universidad.