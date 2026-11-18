Cientos de usuarios reportaron en plataformas de internet interrupciones temporales en el servicio de PlayStation Network un día antes del lanzamiento del videojuego Grand Theft Auto (GTA) VI, en medio de una gran expectación.

El portal DownDetector, en el que los usuarios pueden reportar incidencias, indica que se registraron en torno a 900 interrupciones pasadas las 1:00 p.m. y unas 1,400 interrupciones pasadas las 2:00 p.m., sobre todo en el inicio de sesión.

No obstante, cerca de las 3:00 p.m. el portal oficial PlayStation Status de Sony, que monitoriza el estado de la red de la popular consola, destacaba que todo estaba en orden.

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La espera de 13 años para disfrutar de GTA VI llega a su fin este jueves 19 de noviembre con el lanzamiento de un videojuego que ha levantado expectativas enormes y batido récords de reserva.

Es la sexta edición de un videojuego que comenzó su recorrido en 1997 y del que se han vendido más de 470 millones de unidades -unos 230 millones corresponden al V-, según los datos de la compañía.

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