Los restos de un cohete de SpaceX impactarán este miércoles contra la superficie lunar, según estimaciones de astrónomos independientes, después de que el vehículo fuera enviado al espacio en enero de 2025 para una misión que probó los módulos de aterrizaje de dos compañías privadas.

El impacto tendrá lugar alrededor de las 2:35 hora del este estadounidense (6:35 GMT), cuando la etapa superior de un cohete Falcon 9 de SpaceX, de aproximadamente cinco toneladas de peso, choque de forma accidental a 8,690 kilómetros por hora contra la Luna.

La colisión ocurrirá cerca del cráter Einstein, según los expertos, que prevén que forme una cavidad de entre 20 y 30 metros de diámetro y lance material lunar hasta 800 kilómetros de distancia.

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La NASA informó esta semana que tiene conocimiento de la trayectoria del cohete y aclaró que es un deshecho de una misión lunar de la estadounidense Firefly Aerospace, con sede en Texas, y la japonesa Ispace que despegó de la tierra el 15 de enero de 2025.

Julianna Scheiman, directora de Programas de Ciencia de la NASA y Dragon en SpaceX, explicó que para las misiones en órbita baja terrestre, lo más habitual es que la etapa superior del cohete se queme en su reentrada a la atmósfera terrestre.

Pero en el caso de misiones más lejanas “necesitamos realizar una maniobra diferente para garantizar que la propia segunda etapa sea segura, según las normas y regulaciones pertinentes”, señaló.

“Lo que ha ocurrido es que, esencialmente, una combinación de la actividad solar y las fuerzas de gravedad la han puesto en una trayectoria hacia la Luna”, agregó.

Aunque la Luna recibe con frecuencia impactos de meteoritos en su superficie, las colisiones con objetos artificiales son mucho menos habituales.

Por lo que supondrá una oportunidad para que la NASA y los astrónomos profundicen su entendimiento sobre la superficie lunar, incluido cómo proteger a los astronautas o las infraestructuras presentes en su suelo en el futuro.

La NASA espera devolver al ser humano a la Luna en 2028, un primer paso para la colonización del satélite terrestre, que desea que sirva para dar el salto a otros planetas como Marte.