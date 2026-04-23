Cabo Cañaveral, Florida. El cometa que el año pasado pasó junto a nosotros procedente de otra estrella probablemente se originó en un rincón frío y aislado de la galaxia que aún no se había gelificado en su propio sistema solar, según informaron el jueves los astrónomos.

El cometa 3I/Atlas es el tercer visitante interestelar confirmado y, posiblemente, el más antiguo. Los científicos calculan que podría tener hasta 11,000 millones de años, más del doble que el Sol.

Un equipo dirigido por la Universidad de Michigan utilizó el observatorio ALMA, situado en el desierto chileno de Atacama, para examinar el cometa el pasado otoño. Este cometa errante e inofensivo fue descubierto el verano pasado, lo que dio a la NASA y a la Agencia Espacial Europea tiempo de sobra para apuntarle con múltiples telescopios espaciales cuando pasó a toda velocidad junto a Marte en octubre y se acercó a la Tierra en diciembre. Ahora ya ha pasado Júpiter en su camino fuera de nuestro sistema solar para siempre, y sólo es visible para los profesionales.

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En el estudio, los científicos afirman haber detectado cantidades extremadamente elevadas de deuterio, o hidrógeno pesado, en el agua del cometa. Esto sugiere que el cometa se originó en un lugar considerablemente más frío -antes incluso de que se formara la estrella de este sistema solar- que nuestro propio vecindario cósmico, afirmó Teresa Paneque-Carreno, de la Universidad de Michigan.

Mientras que nuestro Sol podría haber estado rodeado de otras estrellas recién nacidas durante su formación, la estrella de este cometa podría haber sido más solitaria, lo que habría provocado un menor calentamiento y unas condiciones más frías.

Los resultados se publicaron en Nature Astronomy.

Aún se desconoce el lugar exacto de origen del cometa. Las observaciones del telescopio espacial Hubble sitúan el tamaño de su núcleo entre 440 metros y 5.6 kilómetros. Se aleja a una velocidad de 220,000 km/h.

Unir todas estas “piezas del rompecabezas puede dar una idea de cómo eran las condiciones de formación de planetas en estos primeros tiempos”, dijo Paneque-Carreno en un correo electrónico.

El primer objeto interestelar conocido que se desvió hacia nuestro patio trasero celeste -Oumuamua- fue descubierto por un telescopio en Hawái en 2017. En 2019 le siguió el cometa 2I/Borisov, bautizado con el nombre del astrónomo aficionado de Crimea que lo vio por primera vez.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.