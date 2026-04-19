Un robot humanoide, que ganó el domingo una carrera de medio maratón para robots en Pekín, corrió más rápido que el récord mundial humano en una muestra de los saltos tecnológicos de China.

El ganador, de Honor, un fabricante chino de teléfonos inteligentes, completó la carrera de 21 kilómetros (13 millas) en 50 minutos y 26 segundos, según una publicación en WeChat del Área de Desarrollo Económico y Tecnológico de Pekín, también conocida como Beijing E-Town, donde comenzó la carrera.

Fue más rápido que el plusmarquista mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, que terminó la misma distancia en unos 57 minutos en marzo, en la carrera en ruta de Lisboa.

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La actuación del robot supuso un importante paso adelante con respecto a la carrera inaugural del año pasado, en la que el robot ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Pero la competición, que se celebró paralelamente a una carrera para humanos, no estuvo exenta de contratiempos: un robot se cayó en la línea de salida y otro chocó contra una barrera.

Du Xiaodi, ingeniero de desarrollo de pruebas de Honor, declaró que su equipo estaba satisfecho con los resultados. Du explicó que el diseño de su robot se basaba en el de destacados atletas humanos, con piernas largas de unos 95 cm (unas 37 pulgadas), y estaba equipado con lo que denominó un potente sistema de refrigeración líquida, desarrollado en gran parte internamente.

“De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otros ámbitos. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración líquida podrían aplicarse en futuros escenarios industriales”, afirmó.

Aunque aún se tardará en lograr una comercialización generalizada de los robots humanoides, los espectadores ya quedaron impresionados por los robots. Sun Zhigang, que había estado entre el público el año pasado, vio la carrera del domingo con su hijo.

“Siento enormes cambios este año”, dijo Sun. “Es la primera vez que los robots superan a los humanos, y eso es algo que nunca imaginé”.

Wang Wen, que acudió con su familia, dijo que los robots parecían haber robado gran parte del protagonismo a los corredores humanos en la prueba.

“La velocidad de los robots supera con creces la de los humanos”, afirma. “Esto puede señalar la llegada de una especie de nueva era”.

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Según Beijing E-Town, alrededor del 40% de los robots navegaron por el recorrido de forma autónoma, mientras que el resto lo hicieron por control remoto.

El medio de comunicación estatal Global Times informó de que otro robot de Honor, controlado por control remoto, fue el primero en cruzar la línea de meta en 48 minutos y 19 segundos. Sin embargo, afirmó que el ganador utilizó navegación autónoma y obtuvo el campeonato según las reglas de puntuación ponderada del evento.

La cadena estatal CCTV informó de que los subcampeones, que también eran de Honor y utilizaban navegación autónoma, terminaron la carrera en unos 51 y 53 minutos respectivamente. Un robot hizo las veces de agente de tráfico para dirigir a los participantes con los gestos de su brazo y su voz, añadió CCTV.

En China, la tecnología se ha convertido en un área de competencia con Estados Unidos con implicaciones para la seguridad nacional. El último plan quinquenal de Pekín promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Accelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 de la segunda economía mundial.

El grupo londinense de investigación y asesoramiento tecnológico Omdia acaba de clasificar a tres empresas chinas - AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp. - como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación mundial de envíos de robots inteligentes incorporados de uso general.

Todas ellas vendieron más de 1,000 unidades de robots el año pasado, y las dos primeras más de 5,000, según el informe.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.