Un robot humanoide del tamaño de un alumno de primaria tenía algo que compartir en Hong Kong: cantaba canciones y hablaba con la gente en mandarín e inglés, respondiendo a las preguntas que le planteaban y deleitando al público que lo rodeaba.

Más de 100 robots se presentaron en dos exposiciones que comenzaron el lunes en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong. Entre ellos, el robot X2 Ultra, del destacado fabricante chino de robots humanoides AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co.

Cuando se le pregunta por sus aficiones, la lista del robot va desde hacer deporte y bailar hasta estudiar tecnología y escuchar música. Describir a las personas que tiene delante tampoco es un reto: “una mujer con un teléfono en la mano, una mujer con un bolso y un teléfono en la mano, un hombre con una cámara en la mano”, dijo en un momento dado.

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Calvin Chiu, director de operaciones de Novautek Autonomous Driving, agente de AGIBOT en Hong Kong, afirma que el robot puede proporcionar satisfacción emocional a los humanos mediante conversaciones y servir de profesor a adultos mayores y niños. También se pueden programar distintos robots con personalidades diferentes.

“Sería como un amigo”, dijo Chiu.

Fabricantes chinos

En China, la tecnología se ha convertido en un área de competencia con Estados Unidos, con implicaciones para la seguridad nacional. El último plan quinquenal de Pekín promete “apuntar a las fronteras de la ciencia y la tecnología”. Accelerar el desarrollo de productos como los robots humanoides y sus aplicaciones forma parte del plan 2026-2030 de la segunda economía mundial.

Según datos oficiales, China contaba con más de 140 fabricantes de robots humanoides y más de 330 modelos en 2025.

El grupo londinense de investigación y asesoramiento tecnológico Omdia acaba de clasificar a tres de ellas - AGIBOT, Unitree Robotics y UBTech Robotics Corp. - como los únicos proveedores de primer nivel en su evaluación global en cuanto a número de envíos. Todas ellas vendieron más de 1,000 unidades de robots inteligentes incorporados de uso general el año pasado, y las dos primeras superaron las 5,000 unidades, según el informe.

En febrero, los robots humanoides fueron uno de los platos fuertes de la gala del Festival de Primavera de CCTV en China, un programa de televisión para celebrar el Año Nuevo Lunar. Un espectáculo de artes marciales protagonizado por niños y robots acaparó la atención.

Ventajas de fabricación

Algunos expositores chinos exhibieron el lunes sus avances en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Hong Kong, mostrando capacidades robóticas que iban desde hablar con humanos, dar puñetazos y pintar arena hasta dar volteretas y atrapar sospechosos con redes durante demostraciones de patrullas de seguridad.

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Robert Chan, responsable de estrategia global de EngineAI, con sede en Shenzhen, trajo su robot PM01 para mostrar su movilidad, incluida una voltereta frontal. Su empresa tiene previsto poner en marcha dos fábricas en China para la producción en masa este año.

Afirmó que China disfruta de ventajas en determinadas áreas, como la ingeniería de bajo coste. También se refirió a la práctica de compartir conocimientos entre empresas, a diferencia de Estados Unidos y Europa, donde las empresas suelen blindar su propia tecnología.

Robots con aspecto humano

Chan preveía que la próxima etapa de la robótica avanzaría hacia robots con cuerpos parecidos a los de las personas, con más intercambios emocionales y expresiones faciales, o incluso con aspecto de poder respirar. Se trata de llenar el vacío existente en las interacciones de los robots con los humanos, dijo.

“El intercambio de calor y emociones con el ser humano. Además, ayudar a los seres humanos a tomar la decisión y ayudar a los seres humanos a completar su tarea”, dijo.

Una empresa de la exposición parece avanzar en esa dirección.

De lejos, tres mujeres parecen saludar a los visitantes en una caseta de exposición situada en una esquina. De cerca, resultan ser robots humanoides que podrían ser el futuro de la atención al cliente y los guías turísticos de museos.

Wang Zuhua, director comercial de Shenzhen DX Intech Technology Co., dijo que la empresa ha vendido más de 400 robots diseñados con rasgos femeninos y caras sintéticas suaves. Algunos ya están trabajando en museos y sedes gubernamentales de China continental, donde pueden guiar a los visitantes a los aseos y oficinas o realizar visitas guiadas, explicó.

El visitante malayo Russel Lupang quedó asombrado por su aspecto y sus movimientos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.