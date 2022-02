( The Associated Press )

San Ramón, California. Samsung está tratando de recuperar el terreno perdido en el codiciado sector de celulares de alta gama con una nueva serie de modelos Galaxy S diseñados para atraer a consumidores que cada vez comparten más videos en TikTok, Facebook, YouTube y otras apps.

Aunque los Galaxy S22 presentados el miércoles tienen algunas mejoras respecto a los modelos del año pasado, las diferencias no son impresionantes. Samsung destaca nuevas funciones que supuestamente deben producir videos más vívidos y estables.

Uno de los cambios más notables es la adición de un bolígrafo electrónico incorporado para tomar notas digitales y dibujar en la pantalla del modelo Ultra, que cuesta 1,200 dólares. El “S Pen” se tenía que comprar por separado, a un costo de 40 dólares, con el modelo del año pasado, el cual no incluía una ranura para colocarlo. El Galaxy S22 estándar, con un precio de 800 dólares, y el Galaxy S22 Plus, de 1,000 dólares, no incluyen el S Pen, que popularizó la línea Note de celulares.

PUBLICIDAD

Los tres modelos de Galaxy S22 -a la venta a partir del 25 de febrero- anuncian mayor duración de las baterías y mejores cámaras, especialmente para fotos con poca luz y para videos, que Samsung estima que actualmente representan el 80% del uso en la internet.

Las mejoras en las cámaras se basan mayormente en avances en la tecnología de inteligencia artificial que no son fáciles de entender, así que el éxito del Galaxy S2 podría depender de qué tan bien las campañas publicitarias de la compañía puedan ilustrar la manera en que los cambios enriquecerán la vida de la gente, dijo el analista Thomas Husson, de Forrester.

Las mejorías casi imperceptibles se han vuelto comunes entre todos los productores de celulares desde el 2015 y es poco probable que alienten a los consumidores a gastar entre 800 y 1,200 dólares para comprar uno nuevo, a menos que el celular que tienen ese fallando, dijo la analista Nabila Popal, de Data Corp.

“Esos son dispositivos fabulosos”, dijo Popal sobre los Galaxy S22, “pero carecen del factor de asombro. Los consumidores sienten que no están viendo nada realmente nuevo en los celulares de un año al otro”.

Samsung, obviamente, no comparte esa opinión y está promoviendo los nuevos Galaxy como un “dispositivo que rescribirá las leyes de la innovación”.

Los teléfonos más caros de Samsung han ido perdiendo parte de su encanto en fechas recientes, incluso cuando sus modelos más baratos continúan vendiéndose sumamente bien.

En la categoría de alta gama que consiste en celulares con un precio mínimo de 800 dólares, la porción de mercado de Samsung se ha reducido de 28% en 2019 a 18% en los primeros meses del 2021, según cálculos de IDC. Mientras tanto, la porción de Apple en ese segmento ha subido de 63% a 72% en el mismo período.