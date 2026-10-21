Las Oriónidas —una de las dos principales lluvias de meteoritos provocadas por los restos del cometa Halley— alcanzarán su punto álgido esta semana, aunque la luna, que brillará con intensidad, reducirá la visibilidad hasta que se ponga a última hora de la noche.

Según la Sociedad Americana de Meteoros, durante el momento de mayor actividad, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se podrán observar hasta 20 meteoros por hora en condiciones óptimas de observación. Los meteoros seguirán siendo visibles durante unas semanas antes y después de ese momento de mayor actividad.

Las Oriónidas pueden observarse en los hemisferios norte y sur después de medianoche. Aunque deben su nombre a la constelación de Orión, son visibles en todo el cielo nocturno, según la NASA.

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Las Oriónidas pueden ser especialmente brillantes y rápidas, y pueden dejar estelas luminosas que duran varios segundos. A continuación te explicamos lo que debes saber sobre las Oriónidas y otras lluvias de meteoritos.

¿Qué es una lluvia de meteoritos?

A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, varias veces al año atraviesa los restos que dejan los cometas que pasan por allí y, ocasionalmente, algún asteroide. El origen de las Oriónidas son los restos del cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra cada 75 años.

Cuando estas rocas espaciales que se desplazan a gran velocidad entran en la atmósfera terrestre, los fragmentos se enfrentan a una nueva resistencia por parte del aire y se calientan mucho, hasta que finalmente se desintegran.

A veces, el aire que nos rodea brilla fugazmente, dejando tras de sí una estela llameante: el final de una «estrella fugaz».

No hace falta ningún equipo especial para ver las lluvias de meteoritos que cruzan el cielo cada año, pero sí que ayuda buscar un lugar lo suficientemente alejado de las luces de la ciudad y de cualquier otro tipo de contaminación lumínica.

Cómo observar una lluvia de meteoritos

El mejor momento para observar una lluvia de meteoritos suele ser después de medianoche o en las primeras horas antes del amanecer, cuando suele haber menos interferencia de la luz de la luna.

Las fuentes de luz que compiten con ella —como una luna brillante o el resplandor artificial de las luces del suelo— son los principales obstáculos para observar claramente los meteoros. Las noches despejadas, cuando la luna se encuentra en su fase más menguante, ofrecen las mejores condiciones para la observación.

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Ten paciencia: los ojos pueden tardar varios minutos en adaptarse a la oscuridad.

¿Cuándo tendrá lugar la próxima lluvia de meteoritos?

Se prevé que la próxima lluvia de meteoritos importante, las Táuridas del Sur, alcance su punto álgido el 5 de noviembre, cuando solo habrá una luna creciente, lo que propiciará unas condiciones favorables para su observación.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.