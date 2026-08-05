Los meteorólogos siguen de cerca el fortalecimiento de El Niño, que podría evolucionar hacia su versión “Súper” antes de fin de año. Mientras tanto, Estados Unidos enfrenta lluvias intensas, riesgo de inundaciones e incendios forestales.

¿Podría formarse un Súper El Niño? Lo que muestran las proyecciones

El fenómeno podría convertirse en un “Súper” El Niño hacia finales de este año.

Según FOX Weather, los modelos de largo plazo mantienen la posibilidad de que el evento alcance una intensidad histórica durante el otoño o el invierno del hemisferio norte.

Para que un episodio reciba la clasificación de Súper El Niño, la temperatura superficial del océano en la región conocida como Niño 3.4 debe mantenerse al menos 3.6°F por encima del promedio durante tres meses consecutivos.

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En la actualidad, el promedio trimestral se ubica en 2.7°F por encima de lo normal, un valor que corresponde a la categoría de El Niño fuerte, por lo que los especialistas consideran que todavía no se alcanzará la categoría superior en el corto plazo.

De acuerdo con FOX Weather, desde 1970 solo se registraron cinco eventos de Súper El Niño, que posteriormente dieron paso con rapidez a condiciones neutrales o incluso a un episodio de La Niña.

Hasta ahora, el de 1997 es la principal referencia por su intensidad, aunque las proyecciones climáticas indican que el fenómeno de 2026 incluso podría convertirse en el más intenso del que se tenga registro.

Aunque no existe una fecha definida para que se produzca una eventual declaración oficial de Súper El Niño, las perspectivas estacionales anticipan precipitaciones por encima de lo habitual entre septiembre y noviembre en gran parte del sureste de EE.UU., además de sectores de la región de Four Corners y el suroeste del país.

El mismo patrón climático también favorecerá una temporada muy activa de ciclones tropicales en el Pacífico oriental y central, mientras limitará el desarrollo de sistemas sobre el Atlántico.

Lluvias y tormentas: las zonas con mayor riesgo de inundaciones en Estados Unidos

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), un frente que perderá fuerza permitirá que una masa de aire muy húmeda permanezca instalada sobre el tercio oriental del país norteamericano.

Esa combinación favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas desde la región del Atlántico Medio hasta el sureste y Florida, condiciones que continuarán hasta la mañana del viernes.

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La mayor preocupación se concentrará sobre la costa de Carolina del Sur, donde un flujo persistente de aire húmedo desde el océano impulsará la formación de tormentas con precipitaciones intensas.

25 Fotos El fuego obligó a desalojar a 60,000 personas en el área de Spokane y destruyó al menos 600 viviendas, negocios y otras estructuras.

Por ese motivo, el organismo mantiene un riesgo leve (nivel dos de cuatro) de lluvias excesivas para esa zona durante la jornada de hoy y hasta la mañana del jueves.

Las inundaciones serían de carácter localizado, especialmente en áreas urbanas, caminos, pequeños cursos de agua y sectores bajos que suelen acumular agua con rapidez. Según el NWS, estos serán los lugares más vulnerables ante los acumulados de lluvia previstos.

Tormentas en el valle del Misisipi y las Grandes Llanuras

Otro sistema frontal se extenderá desde la región de los Grandes Lagos Superiores hasta el valle medio del Mississippi, y alcanzará también sectores de las Llanuras centrales y del sur.

Ese frente permanecerá casi estacionario durante los próximos días y actuará como el principal detonante para nuevas rondas de lluvias y tormentas.

El NWS también emitió un riesgo leve (nivel dos de cuatro) de precipitaciones excesivas desde el sector suroeste del lago Michigan hacia el valle medio del Mississippi y las Llanuras centrales. Allí también aumentará la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas, con especial impacto en ciudades, carreteras, pequeños arroyos y zonas bajas.

A medida que continúe el desarrollo de tormentas sobre estos límites frontales, el riesgo de lluvias excesivas seguirá presente durante el jueves.

Para esa jornada, el organismo meteorológico prevé un riesgo marginal (nivel uno de cuatro) sobre gran parte del este del país y también desde el valle medio del Mississippi hasta sectores del suroeste estadounidense.

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Lluvia y tormentas fuertes: dónde podrían registrarse fenómenos severos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advirtió que hoy también existirán condiciones favorables para algunas tormentas severas en distintas regiones del país norteamericano, aunque el riesgo general permanecerá en el nivel marginal.

La principal área bajo vigilancia abarcará sectores del valle medio del Mississippi, especialmente en Missouri e Illinois. Durante la tarde y la noche se desarrollarán numerosas tormentas a medida que aumente la inestabilidad atmosférica al sur del frente estacionario.

Los especialistas indicaron que algunas de esas células podrían producir ráfagas de viento severas y caída de granizo. Aunque inicialmente podrían formarse tormentas individuales, los modelos muestran una tendencia hacia sistemas multicelulares debido a la amplia cobertura de precipitaciones prevista.

El riesgo también alcanzará partes de las Altas Llanuras del sur. Sobre el sureste de Colorado, el noroeste del Panhandle de Texas y el oeste del Panhandle de Oklahoma, las tormentas que se desarrollen durante la tarde avanzarán hacia zonas de menor elevación, donde podrían producir ráfagas de viento aisladas de intensidad severa.

En el sureste de Arizona, la humedad disponible favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde sobre áreas montañosas cercanas al suroeste de Nuevo México. El principal peligro también serán ráfagas intensas de viento, según el SPC.

Washington: incendios forestales, humo y calor sin alivio

Mientras buena parte del país estará pendiente de la lluvia y las tormentas, el estado de Washington continuará con una de las situaciones más críticas de la temporada de incendios forestales.

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Según FOX Weather, tres grandes focos siguen activos en los alrededores de Spokane, donde ya se quemaron más de 10,000 acres (4,047 hectáreas), no existe contención y más de 700 estructuras fueron destruidas.

Los incendios Autumn Lane, Old Trails y Fairview amenazan barrios residenciales, infraestructura crítica y sistemas de suministro de agua. Aunque los vientos disminuirán durante hoy gracias al establecimiento de un sistema de alta presión, esa mejora tendrá un efecto secundario importante: el humo permanecerá atrapado cerca de la superficie, lo que disminuirá aún más la calidad del aire en gran parte de la región.

Calor, humo y alerta por calidad del aire en Washington

El NWS informó que la mala calidad del aire afectará amplias zonas del noroeste de EE.UU. y de la Gran Cuenca debido al humo generado por los incendios activos.

Las autoridades mantienen vigentes alertas por contaminación y advierten que algunas personas podrán experimentar efectos sobre la salud.

El impacto será mayor entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Al mismo tiempo, las temperaturas continuarán en aumento durante los próximos días.

FOX Weather indicó que hoy y mañana los valores máximos alcanzarán la franja media de los 90°F y que algunas localidades de Washington incluso podrían superar los 100°F.

Además, no se esperan lluvias durante los próximos diez días, una situación que limitará las posibilidades de contener los incendios y mantendrá extremadamente seca la vegetación.

Hacia el viernes volverán a intensificarse los vientos, con ráfagas de 20 a 30 millas por hora (32 a 48 km/h) en los alrededores de Spokane, un escenario que podría incrementar nuevamente el peligro de propagación del fuego.