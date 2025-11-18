El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare informó el martes que ya está implementando una solución para un problema que causó interrupciones globales para ChatGPT, la red social X, en infraestructura de tránsito y otros servicios online prominentes.

Cloudflare dijo el martes por la mañana que había identificado un problema que estaba afectando a múltiples clientes. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en el Panel de Control y la API de Cloudflare.

En el proceso de remediar el problema, Cloudflare explicó que tuvo que deshabilitar temporalmente ciertos servicios para los usuarios del Reino Unido.

“Hemos realizado cambios que han permitido que Cloudflare Access y WARP se recuperen. Los niveles de error para los usuarios de Access y WARP han vuelto a las tasas previas al incidente. Hemos vuelto a habilitar el acceso a WARP en Londres”, escribió la empresa en su página de estado. “Continuamos trabajando para restaurar otros servicios”.

PUBLICIDAD

Otros que están experimentando problemas incluyen Shopify, Dropbox, Coinbase, el juego en línea League of Legends, Moody’s y NJ Transit. El sitio web de Moody’s mostró un Código de Error 500 e instruía a las personas a visitar el sitio web de Cloudflare para obtener más información.

Cloudflare, con sede en San Francisco, proporciona infraestructura de internet que protege sitios web de amenazas en línea.

El mes pasado, Microsoft tuvo que implementar una solución para abordar una interrupción de su servicio en nube Azure que dejó a los usuarios sin poder acceder a Office 365, Minecraft y otras plataformas. La empresa tecnológica informó en su sitio que un cambio de configuración en su infraestructura de Azure causó la interrupción.

Amazon experimentó una interrupción masiva de su servicio en la nube en octubre. La empresa resolvió el problema, pero la interrupción afectó a una amplia gama de servicios en línea, incluidos redes sociales, juegos, entrega de alimentos, streaming y plataformas financieras.