Si eres uno de los que ha intentado entrar en los últimos minutos a Facebook, Instagram o WhatsApp y no has podido lograrlo, tranquilo, no eres el único pues las tres redes sociales reportaron una caída esta mañana.

Usuarios de múltiples países reportan no poder acceder a las tres aplicaciones que son propiedad de Facebook. Tampoco hay acceso al Messenger.

Desde Estados Unidos, pasando por Europa, por África y hasta en Asia, las personas informaron en el portal Downdetector que el servicio no está disponible en ninguna de las tres plataformas.