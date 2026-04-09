Como todos los septiembre, Apple tendrá este año la presentación de su nueva generación de teléfonos iPhone, en este año los modelo iPhone 18. En esta ocasión la expectativa por el primer teléfono flexible de la marca ha alcanzado su punto máximo tras nuevos reportes y filtraciones de unidades de prueba que permiten vislumbrar cómo sería el dispositivo que busca cambiar las reglas del juego en la industria móvil.

En internet ha aparecido una foto, de fuentes desde Asia que normalmente tienen información privilegiada directo desde las fábricas de Apple, que dan cuenta del que sería el modelo de pantalla flexible, conocido como iPhone 18 Fold.

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Sin embargo, el camino hacia su lanzamiento no ha estado exento de tensiones entre los analistas y la cadena de suministro.

Mientras que las filtraciones provenientes de Asia sugieren posibles retrasos, otras fuentes de alto crédito aseguran que el cronograma se mantiene firme. El medio Bloomberg, a través de su analista Mark Gurman, afirmó que el dispositivo “permanece en camino para su debut en septiembre”, coincidiendo con la llegada de la familia del iPhone 18.

Un diseño que rompe el molde tradicional

Las recientes filtraciones de unidades de prueba, compartidas por el reconocido filtrador Sonny Dickson, revelan una apuesta estética diferente a lo visto en la competencia. A diferencia de los formatos alargados de otros fabricantes, el iPhone plegable —que podría denominarse iPhone Fold o Ultra— presenta un aspecto similar al de un pasaporte: es más ancho y corto cuando está cerrado.

Esta decisión de diseño tiene un objetivo claro: priorizar la experiencia de la pantalla abierta. Al desplegarse, el dispositivo ofrece un panel de 7,8 pulgadas en diagonal. Aunque la cifra suena cercana a las 6,9 pulgadas del iPhone 18 Pro Max, la relación de aspecto más ancha lo acerca mucho más a la superficie útil de un iPad mini, ideal para consumir contenido multimedia en formato 16:9 sin las molestas franjas negras.

En términos de dimensiones, el dispositivo busca romper récords de ingeniería. Abierto, su grosor es inferior a los 5 milímetros (aproximadamente 4,5 mm), lo que lo convertiría en el equipo con sistema iOS más delgado de la historia. Al cerrarse, alcanza los 9,5 milímetros, una medida apenas superior a los 8,75 mm de los modelos Pro actuales, manteniendo una portabilidad sorprendente para su categoría.

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Los desafíos técnicos del primer iPhone flexible

A pesar del entusiasmo, el desarrollo del iPhone plegable ha enfrentado obstáculos importantes. El medio Nikkei Asia reportó recientemente que el equipo ha sufrido “tropiezos de ingeniería” relacionados con la durabilidad de la pantalla y el mecanismo de la bisagra, lo que ha alimentado los rumores sobre posibles demoras en los envíos masivos.

Uno de los cambios más comentados tiene que ver con la seguridad biométrica. Debido a la extrema delgadez del cuerpo del teléfono, Apple no habría logrado integrar los componentes necesarios para el Face ID en el chasis flexible. Como solución, la compañía optaría por integrar Touch ID directamente en el botón de encendido lateral, marcando el regreso de esta tecnología a la línea premium.

En cuanto a su potencia visual, se espera que el sistema de cámaras principal cuente con dos sensores de 48 megapíxeles (gran angular y ultra gran angular), diseñados para capturar imágenes de alta resolución sin añadir un volumen excesivo al cuerpo del teléfono. Además, los rumores apuntan a que Apple ha logrado desarrollar una bisagra que hace que el pliegue interno sea prácticamente invisible al ojo humano.

La innovación y la complejidad técnica de este nuevo iPhone tendrían un impacto directo en el bolsillo de los consumidores. Analistas sugieren que el precio de entrada de este modelo podría superar la barrera de los 2,000 a los 2,500 dólares, posicionándose como un producto de nicho y de ultra lujo dentro del ecosistema de la marca.

El debate actual se centra en si los usuarios aceptarán un teléfono que, según comentarios en foros especializados, podría resultar algo incómodo de usar con una sola mano cuando está cerrado debido a su anchura. No obstante, la promesa de tener una tableta de alto rendimiento que cabe en el bolsillo parece ser el argumento principal con el que Apple planea dominar el cierre de este 2026.