La aplicación indicaba que faltaba un minuto para que llegara el taxi. No muy lejos del punto de recogida, la camioneta azul y blanca con un pequeño dibujo de un robot en los costados se acercaba entre el tráfico escaso. Parecía un auto como cualquier otro, salvo que no había nadie al volante.

Bienvenidos a Shenzhen, un centro neurálgico del desarrollo tecnológico en China, donde están tomando forma algunos de los avances más recientes, desde la inteligencia artificial y la robótica hasta los vehículos eléctricos y autónomos.

Si bien algunas de estas innovaciones ya se pueden observar en otras ciudades chinas, Shenzhen se ha considerado desde hace mucho tiempo uno de los principales centros tecnológicos del país y es sede de algunas de sus empresas más conocidas, como la firma de telecomunicaciones Huawei, el fabricante de vehículos eléctricos BYD y el gigante de Internet y los videojuegos Tencent.

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La ciudad acaparará aún más la atención al ser la sede de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de este año. El presidente chino, Xi Jinping, dará la bienvenida a los representantes de los 21 miembros de la APEC, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Rusia, Vladimir Putin.

La reunión se lleva a cabo en un momento en que China y Estados Unidos compiten por el liderazgo en tecnologías como la inteligencia artificial, en una rivalidad entrelazada con disputas sobre aranceles y el acceso a minerales críticos, y en el que recientemente se prorrogó la tregua comercial hasta enero.

La transformación de Shenzhen, que pasó de ser un campo de pruebas para las reformas orientadas al mercado a convertirse en un centro tecnológico, refleja el ascenso de China como competidor económico a nivel mundial.

“Shenzhen es uno de los símbolos más importantes de la reforma y la apertura de China gracias a su destacado papel a nivel mundial en el comercio, la manufactura y la innovación”, afirmó Gary Ng, economista senior para la región de Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

De un pueblo pesquero a una zona económica especial

La transformación de la ciudad se remonta a 1980, cuando China estaba abriendo su economía. El entonces líder Deng Xiaoping declaró a la antigua aldea pesquera como una de las primeras zonas económicas especiales de China, donde el Partido Comunista permitiría la libre empresa. Esto abrió las puertas a la inversión extranjera y a la producción para la exportación, hasta que también se convirtió en un lugar donde las empresas podían desarrollar sus propias tecnologías.

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Shenzhen es hoy una metrópolis de más de 18 millones de habitantes. Desde el mirador del segundo edificio más alto de China, la Torre Ping An, de 600 metros (1,968 pies), se puede contemplar una ciudad de rascacielos de vidrio rodeados de espacios verdes, con montañas que se elevan en algunas de sus zonas.

Esta es una ciudad conocida por ser un lugar donde se pueden ver taxis sin conductor, robots y vehículos eléctricos, aunque algunas de estas tecnologías no se ven en todas partes.

Las entregas con drones solo llegan a lugares específicos, mientras que los taxis sin conductor o robotaxis parten de puntos de recogida designados en la zona oeste de la ciudad. Además, se impusieron algunas restricciones antes de la cumbre de la APEC, que se celebra este miércoles y jueves. Se suspendieron las entregas con drones y se redujeron los servicios de robotaxis.

Un viaje sin conductor

Pony.ai es una de las empresas que ofrece taxis sin conductor, con una flota de casi 2,000 SUV pintados de azul y blanco, con la imagen de un pequeño robot llamado “Popo” en los costados. Fundada en 2016, la empresa opera en Shenzhen y en otras tres ciudades chinas: Pekín, Shanghái y Guangzhou.

Pero los robotaxis no pueden ir a cualquier lugar que quieras. Los viajes se limitan a puntos de recogida y destino designados dentro de las áreas de servicio autorizadas.

Uno de los pocos lugares donde los pasajeros podían tomar un robotaxi una semana antes de la cumbre era frente a Tencent, la empresa creadora de la aplicación de mensajería y pagos WeChat.

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Tres periodistas de AP hicieron un viaje a uno de los destinos disponibles, un hotel situado a 7.6 kilómetros (4.7 millas) de distancia.

La aplicación advirtió que los pasajeros tenían menos de 60 segundos para subir. Una vez dentro del auto, un Arcfox, apareció en una pantalla la palabra “Popo”, que daba instrucciones de seguridad y pedía a los clientes que se abrocharan los cinturones de seguridad.

Durante 24 minutos, el auto cruzó varias calles, reduciendo la velocidad en las esquinas y deteniéndose por completo para dejar pasar a las personas y respetar las luces rojas. Cerca de una esquina en la que tenía que girar a la izquierda, encendió la luz de giro y esperó. Cuando la luz del semáforo se puso en verde y el tráfico comenzó a moverse, otro conductor le dejó pasar.

El viaje fue tranquilo, y el costo fue de 12.7 yuanes (1.90 dólares), más barato que un taxi normal gracias a un descuento por primer viaje.

Cong Lin, directora de relaciones públicas de Pony.ai, dijo que los autos utilizan 34 sensores y son capaces de percibir un campo de visión de 360 grados con un alcance de hasta 615 metros (aproximadamente 2,018 pies). Según ella, los robotaxis realizaron un promedio de entre 23 y 25 viajes diarios en febrero.

¿Prevé la empresa un día en el que todos los taxis de Shenzhen sean autónomos? “No vemos a los taxis robóticos como un sustituto de los autos comunes ni de los taxis comunes”, dijo Lin. “Nos vemos simplemente como una opción más entre las que pueden elegir los pasajeros”.

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Las empresas afirman que Shenzhen ofrece apoyo normativo y proveedores a la mano

Cuando China celebró los 40 años de Shenzhen como zona económica especial, en 2020, Xi describió a la ciudad como “un milagro en la historia del desarrollo mundial”.

El apoyo del gobierno es uno de los factores que han contribuido a impulsar su crecimiento y a atraer a migrantes y emprendedores de otras ciudades.

“Las políticas gubernamentales, más flexibles y abiertas, han permitido llevar a cabo experimentos distintos a los del resto de China. Al mismo tiempo, la proximidad a Hong Kong es importante para atraer capital, desarrollar experiencia comercial y acceder a los mercados mundiales”, afirmó Ng, de Natixis.

Cong, de Pony.ai, dijo que Shenzhen ofrece “claridad en las políticas (y) apoyo gubernamental, por lo que hay un camino muy claro que pueden seguir las empresas de conducción autónoma como la nuestra, desde las pruebas con un operador de seguridad a bordo, pasando por un servicio comercial con un operador de seguridad a bordo, hasta llegar a la conducción totalmente autónoma”.

Shenzhen también es sede de Pudu Robotics, empresa que fabrica robots de servicio que entregan comidas en restaurantes, limpian pisos y guían a los clientes hacia los productos. La empresa, fundada aquí en 2016, desarrolla robots humanoides y robots con ruedas y brazos, enfocándose en tareas específicas como recoger y entregar artículos en edificios de oficinas y empacar mercancías en almacenes.

Guo Cong, director de tecnología y cofundador de Pudu, dijo que la ciudad ofrece todo lo que la empresa necesita, desde proveedores de hardware y piezas mecánicas hasta software y empresas que ponen en funcionamiento sus robots.

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Agregó que el apoyo de la cadena de suministro puede llegar en menos de medio día, mientras que, como los clientes están cerca, los ingenieros pueden visitarlos en una o dos horas.

“Shenzhen es un ejemplo de la velocidad china y también muestra al mundo la estrategia china en materia de eficiencia e innovación”, afirmó. “Shenzhen es una región pionera de China que realmente muestra este tipo de espíritu al mundo”.

Una ciudad que sigue atrayendo a gente nueva

Desde hace décadas, personas de toda China se han ido mudando a Shenzhen. Aunque algunos barrios se parecen a los de otras ciudades chinas, algunos residentes lo ven como un lugar con una energía distintiva.

“Mi impresión de Shenzhen es que es una ciudad vibrante y joven, y que sus habitantes son muy educados”, dijo Zhong Luqin, una maestra de preescolar que se mudó a Shenzhen desde Zhanjiang, otra ciudad de la provincia de Guangdong.

“Hay una frase muy utilizada para describir a Shenzhen: ‘trabajadores con mentalidad emprendedora’”, agregó minutos después de tomarse una selfie con un letrero de la cumbre de la APEC al fondo. “Eso refleja el ritmo de vida tan acelerado de la ciudad”.

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La productora de video de Associated Press, Olivia Zhang, y el redactor Chan Ho-him, desde Hong Kong, colaboraron en este reportaje.