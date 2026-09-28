SpaceX lanzó el lunes por primera vez su enorme Starship a la órbita, con el objetivo de dar seis vueltas completas alrededor de la Tierra para demostrar que está preparada para el programa lunar Artemis de la NASA.

La nave espacial estuvo a punto de no alcanzar el objetivo tan ansiado después de que uno de sus motores se apagara antes de tiempo. Sin embargo, dado que todo lo demás funcionaba correctamente y ya no se necesitaba el motor defectuoso, los controladores de vuelo decidieron, tras varios minutos de tensión, seguir adelante según lo previsto.

«La nave Starship está en órbita», anunció el Centro de Control de la Misión entre vítores.

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El cohete insignia del fundador Elon Musk —el más grande y potente jamás construido— transportó 26 de los satélites Starlink más modernos y avanzados, que se sumarán a los 11,000 modelos anteriores que ya prestan servicio de Internet. Estos salieron de la nave espacial uno a uno, lo que provocó más vítores entre la multitud de SpaceX que observaba desde la base de lanzamiento de Starbase, en Texas.

Se trataba del decimocuarto lanzamiento a gran escala de la Starship desde el extremo sur de Texas en tres años. Los vuelos de prueba anteriores no habían llegado más allá del océano Índico, al otro lado del mundo, y a menudo se estrellaban envueltos en llamas tras rozar brevemente el espacio.

En esta ocasión, SpaceX se propuso dar la vuelta al mundo desde una altitud de 170 millas (275 kilómetros), no solo una vez, sino seis veces a lo largo de casi 10 horas, para terminar con un amerizaje en el Pacífico, cerca de Chile.

Tampoco estaba previsto que el propulsor de la primera etapa regresara a la base de lanzamiento de Starbase, sino que se hundió en el Golfo de México a los pocos minutos del despegue matutino.

SpaceX quiere asegurarse de que todo funcione correctamente antes de que la Starship regrese a Starbase. Si la nave espacial se desintegrara sobre tierra firme y llovieran restos sobre la población, «nuestra popularidad disminuiría muy rápidamente», afirmó Musk en una cumbre empresarial celebrada a principios de este mes. «Por eso estamos siendo extremadamente cautelosos en este asunto».

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Si todo sale bien en este primer vuelo orbital, la próxima Starship regresará a la plataforma de lanzamiento y unos brazos mecánicos gigantes se harán cargo de la nave espacial, que se mantendrá en suspensión. Si la recuperación sale bien —Musk estima que hay probabilidades iguales o ligeramente superiores de que así sea—, SpaceX volverá a poner en órbita la nave espacial a finales de este año o a principios del próximo.

El cohete, de 407 pies (124 metros), se diseñó desde el principio para ser totalmente reutilizable, lo cual es fundamental para reducir los costes de lanzamiento. SpaceX logró recuperar la última Starship del océano Índico en julio. Los ingenieros modificaron el escudo térmico de la Starship recién lanzada basándose en las inspecciones presenciales de la nave espacial recuperada, que está siendo remolcada de vuelta a Starbase.

SpaceX está trabajando a toda máquina para certificar la Starship para vuelos orbitales, un paso fundamental de cara a los viajes a la Luna y a Marte.

La misión Artemis III de la NASA está prevista para el próximo verano: se trata de un ejercicio de acoplamiento con tres lanzamientos a la órbita terrestre entre una cápsula Orión llena de astronautas y varios módulos de aterrizaje lunar de diferentes fabricantes. La Blue Moon de Jeff Bezos despegará primero, después Orión —que se acercará para acoplarse— y, a continuación, la Starship de Musk, que se acoplará a Orión una vez que la Blue Moon se haya desacoplado.

La próxima misión —Artemis IV, prevista para no antes de 2028— incluiría el alunizaje de los astronautas a bordo de la Blue Moon o la Starship, según cuál esté lista primero. Las misiones lunares posteriores se alternarán entre los módulos de aterrizaje de los dos multimillonarios.

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Musk desarrolló inicialmente la Starship para Marte, con la intención de lanzar decenas de ellas con los primeros colonos del planeta rojo. Por ahora, tiene previsto centrarse en la Luna y utilizar la Starship para poner en órbita satélites a gran escala, retirando progresivamente el cohete Falcon 9 de la empresa, más frágil, en el plazo de unos años. Una segunda base de lanzamiento de la Starship está a punto de completarse en el Centro Espacial Kennedy de Florida y está prevista una tercera en Luisiana.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.