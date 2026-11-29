Un experimento científico liderado por el doctor Amílcar Rincón Charris, profesor honorario de Ingeniería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, y en cuyo desarrollo participaron seis egresados y dos estudiantes de dicha institución, fue lanzado exitosamente este domingo al espacio con destino a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

El experimento, denominado MESSAR, busca estudiar cómo se propagan las ondas sonoras en materiales que simulan la superficie de los asteroides en condiciones de microgravedad. Los resultados podrían contribuir a una mejor comprensión de estos cuerpos celestes y al desarrollo de futuras investigaciones relacionadas con la defensa planetaria.

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El instrumento científico despegó desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, a bordo de la nave Cygnus XL, impulsada por un cohete Falcon 9 de SpaceX, como parte de una misión de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional.

“Ver materializado el esfuerzo de tantos años de investigación, trabajo en equipo y colaboración representa una enorme satisfacción. Particularmente significativo ha sido contar con la participación de estudiantes universitarios en las distintas etapas del desarrollo de MESSAR”, manifestó Rincón Charris mediante declaraciones escritas, quien también se desempeña como ingeniero de Collins Aerospace Puerto Rico.

El proyecto comenzó en 2021, tras el lanzamiento del primer satélite puertorriqueño en llegar al espacio, y contó con el apoyo de NASA Puerto Rico Space Grant, así como con el financiamiento del programa Puerto Rico NASA EPSCoR.

Se prevé que el instrumento sea instalado en la Estación Espacial Internacional el próximo viernes, 4 de diciembre. Durante aproximadamente seis meses se realizarán pruebas en condiciones de microgravedad, cuyos resultados serán comparados con los obtenidos en laboratorios terrestres y servirán de base para futuras publicaciones científicas.

En el desarrollo del experimento participaron los egresados Sebastián Medina Maysonet, Edwardivan Labarca, Lucas Soto Balseiro, Karelia Silvestrini, Jamie Vázquez y Carlos García, así como los estudiantes de Ingeniería Alejandro y Karina Rincón Torres, hijos del investigador.