El telescopio espacial Swift, un observatorio de la NASA especializado en el estudio de rayos gamma, podría ser visible desde Puerto Rico en los próximos días mientras continúa perdiendo altura en su órbita alrededor de la Tierra, informó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

El instrumento, lanzado en 2004 a una órbita de aproximadamente 585 kilómetros (370 millas), ha experimentado un descenso gradual debido a la resistencia de las capas altas de la atmósfera.

Al no contar con propulsores para corregir su altitud, el observatorio ha ido reduciendo progresivamente su altura, ubicándose actualmente entre los 400 y 360 kilómetros (249 a 225 millas), con una tendencia continua a descender.

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De mantenerse el proceso sin intervención, el telescopio podría reingresar a la atmósfera y desintegrarse hacia octubre de este año.

NASA prepara misión privada para extender su vida útil

Ante esta situación, la NASA ha contratado una empresa privada para intentar extender la operación del observatorio. La misión, denominada “Swift Boost” y desarrollada por Northrop Grumman, busca interceptar el telescopio, acoplarse a él mediante brazos robóticos y activar un sistema de propulsión que permita elevarlo nuevamente a una órbita estable, prolongando su funcionamiento por al menos cinco años adicionales.

El lanzamiento de esta misión está previsto para el sábado 27 de junio, y se realizaría desde un avión en pleno vuelo, una técnica tipo “air launch” que reduce costos y permite mayor flexibilidad en la operación.

Visible desde la isla como una “estrella en movimiento”

Según la SAC, el telescopio Swift podrá ser observado desde Puerto Rico como un punto luminoso en movimiento, similar a otros satélites visibles a simple vista.

Se espera su paso entre las 8:15 p.m. y 8:18 p.m., desplazándose de oeste a este y pasando cerca de la estrella Spica. Su brillo estimado sería de magnitud 1.4, suficiente para ser detectado sin instrumentos ópticos en cielos despejados.

Para ubicarlo, la SAC explicó que los observadores pueden utilizar la constelación de la Osa Mayor como referencia: siguiendo la línea del mango de la “cacerola” hacia la estrella Arcturus, y continuando ese arco, se llega a Spica, cerca de donde el telescopio realizará su tránsito visual.

El Swift desaparecerá de la vista cuando entre en la sombra de la Tierra, al dejar de reflejar la luz del Sol.

Como dato adicional, la misión de rescate contempla un sistema de lanzamiento poco convencional, en el que la nave sería liberada desde un avión en vuelo, en lugar de un cohete tradicional, con el objetivo de agilizar el despliegue y reducir costos operacionales.

La Sociedad de Astronomía del Caribe destacó que este tipo de eventos representa una oportunidad única para observar en el cielo un instrumento científico de alto valor histórico en su paso final —o posible extensión— de vida orbital.