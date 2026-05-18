Un temblor de magnitud 4.2 se registró esta mañana al norte de Culebra, informó la Red Sísmica de Puerto Rico.

El sismo ocurrió a las 7:40 a.m., a unos 86.4 kilómetros (53.68 millas) al norte de la isla municipio y a una profundidad de 26 kilómetros (16.16 millas), en la Zona de Falla de los 19° N., según el reporte. Hasta el momento, no ha sido reportado como sentido por la ciudadanía.

No se emitió aviso ni advertencia de tsunami para la región.

Este evento ocurre días después del terremoto de magnitud 6.0 registrado al este de Antigua y Barbuda el pasado sábado.

Puerto Rico y las islas del Caribe se encuentran en una zona sísmicamente activa, rodeadas de placas tectónicas en constante movimiento.