( The Associated Press )

TikTok ha anunciado que una de sus nuevas funcionalidades es la de traducir y subtitular videos en otros idiomas. Esto con el objetivo de que todos los usuarios tengan acceso a contenidos de diversas partes del mundo.

La función de subtítulos no es nueva, pues si el creador de un video habilita esa opción, podremos ver el texto del contenido audiovisual en su idioma; sin embargo, si el autor no lo pone, los usuarios no pueden verlo.

Por ello, esta nueva función permitirá poner los subtítulos en el idioma que cada uno prefiera sin depender de la autorización del creador.

Estas opciones nuevas están disponibles en tres diferentes versiones. Una de ellas es activarlos y desactivarlos cuando el usuario crea conveniente; otra de ellas es la traducción para las descripciones de los videos y, finalmente, las etiquetas de texto también serán traducidas por la propia app.

La finalidad de esta actualización es que la mayoría de usuarios pueda comprender y acceder por igual a diferentes contenidos audiovisuales.

Esta nueva función por ahora está disponible para algunos los creadores de contenido; sin embargo, según la empresa china, en las próximas semanas todos los usuarios podrán tenerla a su disposición.