ESTOCOLMO (AP) — El Premio Nobel de Medicina se ha otorgado este lunes a tres científicos cuya labor ha dado lugar a una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro.

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel han llevado a cabo investigaciones sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética. El Comité del Premio Nobel elogió su trabajo y señaló que su herramienta se utiliza actualmente en laboratorios de todo el mundo para desentrañar los misterios del cerebro.

Deisseroth, de 54 años, es investigador del Instituto Médico Howard Hughes y profesor de la Universidad de Stanford, en California. Hegemann, de 71 años, trabaja en la Universidad Humboldt de Berlín, y Nagel, de 73 años, ha trabajado hasta hace poco en la Universidad de Würzburg, también en Alemania, según informó la asamblea.

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El trabajo que ganó el Premio Nobel de Medicina de 2026

La optogenética marcó el inicio de lo que el Comité del Premio Nobel denominó una nueva era en la neurociencia, tras el descubrimiento de un interruptor controlado por luz que permite activar y desactivar las células nerviosas y los circuitos del cerebro para comprender mejor su funcionamiento. La investigación ha comenzado a desentrañar las vías que dan lugar al comportamiento y a las enfermedades.

El avance se produjo cuando Hegemann investigó cómo un tipo de alga verde unicelular es capaz de nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína concreta que, al ser iluminada con luz azul, abre un canal que genera un impulso eléctrico. Al introducir esa proteína en otras células, estas se vuelven sensibles a la luz.

A continuación, Deisseroth trabajó con el gen que controla esa proteína para crear un interruptor activado por luz para las células nerviosas del cerebro de ratones vivos.

«La gente suele pensar en la luz como una forma de recabar información para observar las cosas», afirmó. «Pero esto es justo lo contrario. Se trata de utilizar la luz para controlar cosas, para hacer que sucedan, y hacerlo de una forma muy precisa».

Deisseroth fue el primero en desarrollar unas fibras minúsculas para hacer llegar la luz a las células modificadas con el gen fotosensible y afirmó que actualmente se están estudiando otras técnicas para activar o desactivar las neuronas.

La optogenética es, ante todo, una técnica de investigación para comprender cómo funcionan determinadas neuronas y circuitos neuronales, lo que a su vez puede conducir al desarrollo de tratamientos, incluidos los destinados al autismo y la esquizofrenia que otros científicos están investigando, afirmó. Una técnica que él denominó «optogenética directa» se está utilizando para probar un tratamiento contra una forma genética de pérdida de visión denominada retinitis pigmentosa.

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¿Por qué es importante esta investigación?

Las neuronas se comunican en milisegundos, y la optogenética ha ofrecido por primera vez a los científicos una forma de controlarlas a la misma velocidad en un laboratorio, según ha afirmado Patrick Forcelli, director del departamento de farmacología y fisiología de la Universidad de Georgetown, cuyo laboratorio utiliza la optogenética.

Este campo, que hoy en día constituye un pilar fundamental en los laboratorios de neurociencia, ha pasado de utilizar mapas fijos de la actividad cerebral a elaborar diagramas funcionales de las conexiones neuronales. Además, ha impulsado el desarrollo de nuevas técnicas para explorar la complejidad neuronal.

«Nos ha permitido pasar de un atlas de carreteras del cerebro al estilo de “Rand McNally” a algo más parecido a “Google Earth”», afirmó Forcelli en un correo electrónico.

Jeremy Berg, de la Universidad de Pittsburgh, trabajaba en los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. a principios de la década de 2000 cuando estos concedieron a Deisseroth una importante financiación para «esa visión de la optogenética que resultó acertar de pleno en cuanto a cómo se desarrolló».

«Se trata de un conjunto de herramientas muy precisas para realizar experimentos sobre el funcionamiento del cerebro que resultan bastante difíciles de llevar a cabo de cualquier otra forma», afirmó Berg.

Abdel El Manira, miembro de la Asamblea Nobel, afirmó que el impacto de la optogenética va más allá de la comprensión del funcionamiento de un cerebro sano.

«También ha ayudado a revelar cómo se alteran determinados circuitos cerebrales, lo que tiene implicaciones para afecciones como la ceguera, la depresión, la adicción y la demencia», afirmó El Manira. «Sin embargo, a pesar de estos avances extraordinarios, el cerebro sigue albergando innumerables misterios, y aún nos queda mucho por aprender y descubrir. Y la optogenética nos ha proporcionado una herramienta poderosa para afrontar estos retos».

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Deisseroth acababa de acostarse cuando se enteró del premio

Deisseroth, que se define a sí mismo como un noctámbulo, contó que se había quedado hasta tarde en su casa del norte de California trabajando en artículos y enviando correos electrónicos a sus alumnos. Acababa de acostarse cuando recibió la llamada de la Asamblea del Nobel.

«No conseguí dormir de verdad», declaró a The Associated Press en una llamada telefónica una hora después del anuncio.

Dijo que la siguiente tarea de su lista era preparar los almuerzos del colegio para sus hijos, que aún dormían profundamente.

«Esa es la única obligación que tengo en las próximas horas: asegurarme de prepararles los bocadillos», dijo.

Thomas Perlmann, secretario del comité de medicina, afirmó que el lunes pudo ponerse en contacto con los tres ganadores. La AP no pudo contactar de inmediato con Hegemann y Nagel.

El Premio Nobel de Medicina da inicio a la semana de los Nobel

El premio se anunció en el Instituto Karolinska de Estocolmo, dando así inicio a la semana de los Nobel. La dotación económica de este año asciende a 12 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,2 millones de dólares), tanto si se concede a una persona, a un pequeño grupo de galardonados o a una organización.

El año pasado, el premio fue otorgado a tres científicos que investigaban el sistema inmunológico.

Al premio de Medicina del lunes le siguen el de Física el martes, el de Química el miércoles y el de Literatura el jueves.

Tras la entrega del Premio Nobel de la Paz el viernes, el Premio Nobel de Economía se dará a conocer el 12 de octubre.

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Neergaard informó desde Washington y Ramakrishnan desde Nueva York. La periodista de Associated Press Stefanie Dazio, desde Berlín, colaboró en este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.