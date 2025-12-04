La última superluna del 2025 se podrá apreciar esta noche en Puerto Rico.

Según la Sociedad de Astronomía del Caribe, la superluna estará sobre el horizonte este a partir de las 5:35 p.m., incluso minutos antes de que caiga la noche.

Su brillo será particularmente notable al oscurecer, ya que su fase llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra.

"Aunque no todos miran la Luna con frecuencia, los que sí lo hacen la pudieran percibir más resplandeciente ya que estará hasta 30% más brillante que cuando está más lejos, y hasta 14% más grande en apariencia“, explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe.

PUBLICIDAD

La organización informó que esta noche también se podrá observar la Estación Espacial Internacional hacia el oeste-noroeste entre las 6:58 p.m. y 6:59 p.m. Actualmente, hay 10 astronautas a bordo de la estación.

“Cerca de las 7:01 p.m., la Estación Espacial casi se cruza con el Telescopio Espacial Hubble, que orbita más alto y se desplaza de suroeste a este, aunque el Hubble ‘desaparece’ poco después al entrar a la sombra detrás de la Tierra con relación al Sol”, agregó la Sociedad de Astronomía del Caribe.

Durante ese periodo también podrían verse satélites desplazándose en el cielo.