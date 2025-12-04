Última superluna del 2025: mira cuándo y cómo verla desde Puerto Rico
Se observará más grande y brillante de lo normal.
La última superluna del 2025 se podrá apreciar esta noche en Puerto Rico.
Según la Sociedad de Astronomía del Caribe, la superluna estará sobre el horizonte este a partir de las 5:35 p.m., incluso minutos antes de que caiga la noche.
Su brillo será particularmente notable al oscurecer, ya que su fase llena coincide con el punto más cercano de su órbita a la Tierra.
"Aunque no todos miran la Luna con frecuencia, los que sí lo hacen la pudieran percibir más resplandeciente ya que estará hasta 30% más brillante que cuando está más lejos, y hasta 14% más grande en apariencia“, explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe.
La organización informó que esta noche también se podrá observar la Estación Espacial Internacional hacia el oeste-noroeste entre las 6:58 p.m. y 6:59 p.m. Actualmente, hay 10 astronautas a bordo de la estación.
“Cerca de las 7:01 p.m., la Estación Espacial casi se cruza con el Telescopio Espacial Hubble, que orbita más alto y se desplaza de suroeste a este, aunque el Hubble ‘desaparece’ poco después al entrar a la sombra detrás de la Tierra con relación al Sol”, agregó la Sociedad de Astronomía del Caribe.
Durante ese periodo también podrían verse satélites desplazándose en el cielo.