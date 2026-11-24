Cabo Cañaveral, Florida. Los científicos han descubierto el cuásar más lejano conocido hasta ahora, el núcleo de una galaxia con un agujero negro que devora lentamente en su centro y que se remonta casi a los albores del universo.

El cuásar se formó a los 630 millones de años del Big Bang, el evento que dio origen al universo, según informó el martes un equipo dirigido por científicos alemanes. Esto se considera un acontecimiento muy temprano en los 13.8 mil millones de años de historia del cosmos y supera con creces los récords anteriores.

“¡Esta vez, el salto en el tiempo cósmico es enorme!”, afirmó en un correo electrónico Julien Wolf, del Observatorio Europeo Austral, quien dirigió el estudio. “Los dos récords anteriores nos hicieron retroceder unos 15 millones de años o menos cada uno. Este nos hace retroceder casi 40 millones de años, ¡el mayor avance en casi una década!”

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Wolf y su equipo detectaron el cuásar mientras analizaban millones de observaciones realizadas por el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea. Lanzado en 2023, Euclid está realizando un mapeo de las galaxias con el objetivo de arrojar luz sobre la materia oscura y la energía oscura que ocupan gran parte del universo y lo mantienen en expansión.

Según Wolf, es poco común encontrar un cuásar en una etapa tan temprana del universo. Lo que hace que este sea aún más excepcional, señaló, es el enorme tamaño de su agujero negro, a pesar de que absorbe todo lo que lo rodea a un ritmo relativamente lento. Los científicos lo están observando tal como era hace 13.1 mil millones de años, cuando el universo tenía menos del 5% de su edad actual.

Wolf bautizó al cuásar con el nombre de Dun Aonghasa, en honor al fuerte prehistórico de piedra de las Islas Aran, en Irlanda. Su esposa y su hija son irlandesas, y él quedó impresionado cuando visitaron el fuerte —una fortaleza fronteriza que encierra “la promesa de un vasto horizonte aún por explorar”, al igual que este cuásar.

Los hallazgos de su equipo fueron corroborados por los telescopios espaciales Hubble y Webb, así como por otros observatorios tanto en la Tierra como fuera de ella. Gracias al Webb, los científicos descubrieron que el agujero negro que alimenta este cuásar tiene una masa equivalente a 360 millones de nuestros soles, una cantidad asombrosa para una época tan temprana. Los resultados finales aparecen en la revista Astronomy & Astrophysics.

“Dun Aonghasa nos da una nueva fecha límite” para el universo primitivo, dijo Wolf. “Aproximadamente 630 millones de años después del Big Bang, su agujero negro ya había crecido hasta alcanzar unas 360 millones de veces la masa del Sol. Pero, ¿cómo?”

Su deambular por el amanecer cósmico continúa.

“Sinceramente, el récord podría volver a batirse en unos meses o podría mantenerse durante años”, dijo Wolf.