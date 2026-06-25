Un palo el Audio eraser del Galaxy 26
Desplaza el enfoque de la edición posterior a la grabación hacia la gestión del audio al instante.
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Audio Eraser, presentada originalmente como una función de Galaxy AI para editar contenido guardado en la serie Galaxy S25, ahora, con la serie Galaxy S26, alcanza un nuevo nivel al permitir el control de audio en tiempo real en contenido transmitido en vivo.
Este avance desplaza el enfoque de la edición posterior a la grabación hacia la gestión del audio al instante.
Al integrar un motor de sonido basado en IA directamente en el sistema, esto garantiza una experiencia auditiva clara e inmersiva en diversas plataformas de streaming, neutralizando eficazmente el ruido de fondo en cualquier entorno.
Los usuarios pueden ajustar fácilmente el ruido y reducir las distracciones directamente desde el Panel Rápido, sin necesidad de pausar o reproducir nuevamente el contenido.
Audio Eraser también permite separar el sonido en tiempo real en seis capas distintas: voz, música, viento, naturaleza, multitud y otros ruidos.
Esto posibilita una experiencia de “mezcla de sonido” en vivo y con precisión.