La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), celebró un logro científico extraordinario tras completar con éxito un experimento atmosférico avanzado lanzado a bordo de un cohete desde el centro espacial de Andøya, Noruega, en medio de una de las auroras boreales más activas registradas en años debido a recientes tormentas solares.

Este esfuerzo se realizó como parte del proyecto GHOST (Grand cHallenge MesOsphere Student rockeT), un lanzamiento estudiantil que se lleva a cabo en alianza con NASA Wallops Flight Facility en Virginia, el programa RockSat del Puerto Rico NASA Space Grant Consortium, Andøya Space en Noruega y el Grand Challenge Initiative (GCI) II, una colaboración internacional enfocada en comprender fenómenos atmosféricos en la mesosfera y las interacciones entre el viento solar y la atmósfera terrestre.

PUBLICIDAD

El componente de Puerto Rico forma parte del programa RockSat del Departamento de Física y es dirigido por Oscar Resto, con la participación de estudiantes de física, química, biología y ciencias ambientales de la UPR. El objetivo principal fue estudiar la composición atmosférica dentro de la aurora boreal, un fenómeno que provee información valiosa sobre procesos energéticos que ocurren en la atmósfera superior y que podrían haber iniciado la formación de moléculas orgánicas y prebióticas en la Tierra.

El experimento incluyó un conjunto de sensores ensamblados por estudiantes, capaces de medir campos magnéticos, humedad, temperatura, presión y otros parámetros esenciales para modelar la interacción entre el viento solar y la atmósfera terrestre. Estos datos permitirán entender mejor cómo las auroras, además de ser un espectáculo visual, influyen sobre procesos atmosféricos y energéticos de escala planetaria.

“Trabajar con este tipo de misión permite que los estudiantes se enfrenten a retos reales de ingeniería y ciencia espacial,” afirmó Oscar Resto, director del proyecto.

“Esta experiencia es transformadora, ya que prepara a los estudiantes para contribuir a futuras misiones espaciales de NASA y para insertarse en la fuerza laboral global de tecnologías aeroespaciales,” expresó el Dr. Gerardo Morell, director del Puerto Rico NASA Space Grant Consortium (PRSGC), entidad que auspicia el proyecto.

El lanzamiento desde Andøya se realizó exitosamente durante la mañana, aprovechando una ventana de actividad auroral intensa que permitió obtener mediciones únicas desde el interior del fenómeno. Los datos recopilados serán analizados durante los próximos meses y contribuirán a investigaciones en astrobiología, dinámica atmosférica y física espacial.

Este logro reafirma la importancia de las aportaciones de la UPR y de Puerto Rico en investigaciones aeroespaciales, y fortalece el compromiso del PRSGC con la formación de talento científico en Puerto Rico.