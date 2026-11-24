São Paulo. El Gobierno de Brasil anunció este martes el primer nacimiento registrado en un zoológico del país de un ejemplar de guacamayo de Spix, un ave en grave peligro de extinción.

El nacimiento representa un paso fundamental para los esfuerzos de recuperación de esta especie, de la que solo quedan alrededor de 330 ejemplares en el mundo, todos ellos en cautiverio.

El recién nacido, una hembra, se contoneaba hoy dentro de una cámara térmica a unos 35 grados de temperatura, en un espacio dedicado a estos animales en el zoológico de la ciudad de São Paulo.

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Nacida hace apenas un mes, aún recibe alimentación asistida cuatro veces por día, pero sus plumas ya empiezan a adoptar el color azulado característico de la especie.

“Estamos muy emocionados”, contó a los periodistas la bióloga Fernanda Vasguida, responsable del programa de aves del zoológico y que pasa el día pendiente del bienestar del polluelo.

La recién nacida se llama ‘Hope’ (Esperanza, en inglés), por las expectativas que los biólogos en ella depositan en aras de recuperar la especie, extinta en la naturaleza desde el 2000.

En jaulas próximas a la sala donde descansaba Hope, convivían los adultos, que llegan a medir hasta 57 centímetros y a pesar alrededor de 400 gramos.

Estos guacamayos llegaron al zoo en 2023 cedidos por el Gobierno federal, y un año después se inauguró un centro de conservación para albergarlos, con 900 metros cuadrados de superficie y una inversión de cinco millones de reales (alrededor de 1 millón de dólares).

En la ceremonia celebrada hoy, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, apuntó a la “competencia” de la ciencia brasileña para lograr la recuperación de la especie.

“La reproducción en cautiverio es el camino”, declaró, antes de citar el exitoso caso del tití león dorado, un mono que también estaba al borde de la extinción y ahora cuenta con poblaciones estables en la naturaleza.

Los desafíos para la reintroducción

El nacimiento de un guacamayo de Spix es toda una rareza porque su reducida población y la existencia de vínculos de parentesco han creado una falta de variabilidad genética que complica la reproducción.

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“Es difícil encontrar una pareja compatible; el proceso es complejo y demanda mucha técnica”, explicó la bióloga Vasguida.

Como reflejo de esta dificultad, el año pasado los guacamayos que viven en el recinto tuvieron 38 huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado.

Por tanto, antes de reintroducirlos en su hábitat natural, se necesita contar con una población suficiente y genéticamente diversa.

Por otro lado, el área de donde provienen, una zona árida en el interior del estado de Bahía, todavía enfrenta desafíos como la tala y la caza ilegales, los factores que casi acabaron con la especie.

A eso se suma un virus importado a la región desde el extranjero que obligó a las autoridades a frenar recientemente los planes de puesta en libertad hasta tener la situación bajo control.

Pese a las dificultades, el ministro Capobianco afirmó que espera que en un “futuro próximo” estos guacamayos vuelvan a sobrevolar la zona.

Por ahora, los planes de los biólogos para Hope pasan por presentársela a otro ejemplar joven para ver si hay química y, con suerte, nace otro polluelo de la esperanza.