Los cielos de Puerto Rico continúan ofreciendo un espectáculo astronómico con el paso de meteoros brillantes, como parte de la lluvia de estrellas Alfa Capricórnidas, informó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

La organización educativa indicó que uno de los meteoros más llamativos de la noche del jueves fue observado a las 10:42 p.m., desplazándose hacia el norte-noroeste. Gracias a su trayectoria, los expertos pudieron identificarlo como un Alfa Capricórnida, una lluvia de meteoros originada por fragmentos desprendidos del cometa 169P/NEAT.

La SAC explicó que este evento astronómico es conocido por producir una menor cantidad de meteoros que otras lluvias, pero con una característica particular: muchos de ellos generan destellos muy luminosos que pueden captar fácilmente la atención de quienes observan el cielo.

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Además, la entidad señaló que investigaciones astronómicas apuntan a que la corriente de escombros dejada por el cometa se está acercando gradualmente a la órbita terrestre. Como consecuencia, se espera que durante las próximas décadas aumente la cantidad de meteoros visibles en esta misma época del año.

De hecho, los estudios citados por la SAC sugieren que entre los años 2300 y 2400 podrían registrarse auténticas “tormentas de meteoros”, con una actividad estimada de hasta 1,000 meteoros por hora, un fenómeno que transformaría a las Alfa Capricórnidas en uno de los espectáculos celestes más impresionantes observables desde la Tierra.

Mientras tanto, la organización invitó a los aficionados a la astronomía y al público en general a aprovechar las noches despejadas para observar el cielo, ya que durante estos días aún es posible apreciar algunos de estos brillantes meteoros desde distintos puntos de Puerto Rico.