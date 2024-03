WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en el mundo. Todos los día miles de millones de mensajes son enviados a través de esta aplicación que es utilizada tanto para fines personales como profesionales.

Una de las razones por las cuales se ha mantenido vigente a lo largo de los años es que lleva a cabo una serie de actualizaciones para mejorar o lanzar nuevas funciones. El problema de ello es que con el tiempo algunos dispositivos dejan de ser compatibles y en abril eso sucederá para algunos.

La app, propiedad de la compañía Meta, comparte con los usuarios cuando sus dispositivos electrónicos ya no podrán soportar los cambios. Y es que en ocasiones las actualizaciones resultan muy pesadas para ciertos equipos o simplemente no pueden reconocerlas, esto aplica tanto para celulares con sistema operativo Android como para los iPhone, o con sistema iOS.

Con base en lo anterior, a partir del mes de abril, los celulares que se quedarán sin acceso a WhatsApp son todos aquellos que tengan Android 5.0 o versiones anteriores, sistema operativo que fue lanzado en 2014. En el caso de los iPhone, la plataforma solamente estará disponible para los equipos que tengan iOS 12 o versiones posteriores.

La lista de algunos de los modelos que se quedarán sin WhatsApp el próximo mes incluye:

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy Trend II

Galaxy X cover 2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

Wiko Darknight

Archos 53 Platinum

ZTE V956

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

¿Qué hacer si mi dispositivo está en la lista anterior y se quedará sin WhatsApp?

Lo primero que hay que decir es que no dejará de tener acceso a WhatsApp de pronto. A pesar de que ya no le será posible descargar la última actualización, la plataforma seguirá funcionando en su dispositivo, podrá seguir enviando y recibiendo mensajes, pero con el tiempo comenzará a notar algunos errores.

De hecho, probablemente recibirá un mensaje en la misma aplicación informándole que su equipo ya no es compatible y recomendando el cambio. Así, con el tiempo se dará cuenta de que algunos elementos ya no se desplegarán de la manera correcta, debido a que su celular no reconoce los cambios.

Si lo anterior sucede, antes de cambiar su dispositivo y llevar su cuenta a un teléfono más actual, lo primero que tiene que hacer es realizar una copia de seguridad, de esta manera garantizará que sus conversaciones se mostrarán en su nuevo celular.