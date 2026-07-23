WhatsApp anunció una nueva actualización que incorpora cuatro funciones para ampliar las capacidades de la aplicación.

Las novedades llegarán de forma gradual y estarán disponibles en diferentes versiones de la plataforma, tanto en dispositivos móviles como en otros sistemas compatibles.

Según explicó Meta en un comunicado oficial, estas novedades fueron desarrolladas para que WhatsApp se adapte mejor a la forma en que las personas se comunican actualmente, ya sea desde un teléfono móvil, una tableta, un computador o incluso el sistema multimedia del vehículo.

¿Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp?

Cuenta independiente en iPad: ahora será posible registrarse directamente desde la aplicación para iPad, sin necesidad de vincular previamente un iPhone.

sin necesidad de vincular previamente un iPhone. CarPlay y Android Auto renovados: la plataforma permitirá escuchar y responder mensajes, realizar llamadas, consultar el historial de llamadas y acceder a los contactos favoritos desde la pantalla del vehículo, todo mediante comandos manos libres.

todo mediante comandos manos libres. Edición de archivos PDF: en WhatsApp Web y la versión de escritorio los usuarios podrán abrir documentos PDF sin descargarlos y hacer anotaciones o resaltar texto gracias a la integración con Adobe Acrobat.

gracias a la integración con Adobe Acrobat. Música en los estados: será posible compartir canciones directamente desde Spotify o Apple Music para que los contactos puedan ver lo que la persona está escuchando.

Con estas incorporaciones, Meta busca que WhatsApp se adapte a los distintos escenarios de uso de sus usuarios. Según la compañía, el propósito es que la aplicación se integre de forma más natural con el resto de herramientas que hacen parte de la rutina diaria.

Asimismo, Meta indicó que algunos usuarios podrán acceder primero a las novedades, mientras que otros deberán esperar a que la actualización llegue a su dispositivo durante las próximas semanas.