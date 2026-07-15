Los Ángeles. YouTube se sumó a Meta en apelar el fallo de un tribunal de que las redes sociales son adictivas y buscan enganchar a jóvenes sin la mínima preocupación por su bienestar.

Los abogados de YouTube presentaron un aviso de apelación el lunes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, menos de una semana después de que Meta, que también era demandada en el caso, presentara su propio aviso de apelación. Los abogados expondrán sus argumentos en presentaciones judiciales posteriores.

El caso se centró en una mujer de 20 años que afirma haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña y que eso agravó sus problemas de salud mental. El jurado determinó que la negligencia tanto de YouTube, propiedad de Google, como de Meta fue un factor sustancial en el daño a la joven, identificada únicamente por sus iniciales, KGM, y su nombre de pila, Kaley.

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El jurado le otorgó 3 millones de dólares en indemnización por daños y perjuicios y recomendó otros 3 millones de dólares en daños punitivos. Su abogado principal, Mark Lanier, señaló en un comunicado la semana pasada, tras la apelación de Meta, que el equipo legal de Kaley espera que el tribunal de apelaciones “continúe la cuidadosa aplicación de la ley a este caso, confirmando el veredicto del tribunal de primera instancia”.

José Castañeda, portavoz de Google, manifestó en un comunicado la semana pasada que YouTube apelaría y que “estas son mociones estándar para que este caso siga adelante”.

Meta y Google habían presentado cada una mociones posteriores al juicio en las que solicitaban un nuevo proceso. La jueza Carolyn B. Kuhl denegó esas mociones a principios de junio.

Uno de los argumentos centrales de YouTube durante el juicio de cinco semanas fue que su plataforma, que ofrece intercambio y transmisión de videos, no es una red social.

Los abogados tanto de YouTube como de Meta también plantearon de manera constante preguntas a lo largo del juicio sobre si las pruebas y los argumentos invadían las protecciones legales para las empresas tecnológicas en torno al contenido publicado por terceros. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 protege a estas empresas de responsabilidad legal por ese tipo de contenido. En cambio, los abogados de la demandante se centraron en características de diseño como las funciones de reproducción automática, que, según argumentaron, podrían conducir a un uso más prolongado y menos intencional de las plataformas.

El caso de Kaley fue una demanda sin precedentes, y el veredicto podría influir en miles de demandas similares que acusan a las empresas de causar daño deliberadamente. TikTok y Snap Inc., la empresa matriz de Snapchat, también fueron nombradas inicialmente como demandadas en el caso, pero cada una llegó a un acuerdo por sumas no reveladas antes de que comenzara el juicio.