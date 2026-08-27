Estoy en Gamescom 2026, el evento de videojuegos más grande del mundo. Pero, antes de que abran las puertas y comience una semana llena de videojuegos que podré probar, todo arranca con Opening Night Live.

Piénsalo como el tercer gran show del año donde la industria presenta nuevos videojuegos, gameplay, fechas de lanzamiento y una que otra sorpresa.

Este año, fueron cerca de 70 juegos entre anuncios y trailers, pero estos fueron los 10 que más me llamaron la atención:

Gears of War: E-Day

Marcus Fenix y Dom Santiago regresan, pero esta vez viajamos al pasado para vivir el Emergence Day y el comienzo de la guerra contra los Locust. El third-person shooter de The Coalition mantiene el clásico combate utilizando cover, pero moderniza movimiento, transversal y combate. Llega el 6 de octubre a Xbox Series X|S y PC.

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Final Fantasy VII Revelation

La tercera y última parte de la trilogía remake de Final Fantasy VII promete ser también la más grande. Cloud y compañía continúan su persecución de Sephiroth en un mundo que podremos explorar utilizando el Highwind, mientras enfrentamos los gigantescos Weapons que protegen el planeta. Llega en primavera de 2027 a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

ANANTA

Imagínate un GTA con estética anime y rápidamente vas a entender por qué este free-to-play open-world RPG llamó mi atención. Puedes explorar una enorme ciudad, pelear, conducir vehículos y moverte verticalmente entre sus edificios mientras controlas diferentes personajes. Llega el 15 de enero de 2027 a PS5, PC y dispositivos móviles.

EXODUS

Un action RPG de ciencia ficción ambientado 40,000 años en el futuro donde los viajes espaciales tienen una consecuencia brutal: mientras para ti pueden pasar días, en casa pueden haber pasado décadas. Y sí, tiene un pulpo llamado Salt que pelea utilizando un mech. Llega el 7 de abril de 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC.

Warlock: Dungeons & Dragons

Un action-adventure de mundo abierto que cambia los turnos y dados que muchos relacionan con Dungeons & Dragons por combate en tiempo real. Controlamos a Kaatri, una guerrera que obtiene poderes mágicos después de hacer un pacto con una entidad de otro mundo. Llega en 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC.

AION 2

La secuela del popular MMORPG lleva su guerra entre facciones a un gigantesco mundo de fantasía creado en Unreal Engine 5 donde incluso podemos volar y combatir por los cielos. Su mundo promete ser 36 veces más grande que el original. Llega el 5 de octubre a PC.

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ZOOPUNK

Conejos, ardillas, rinocerontes y otros animales protagonizan este action RPG que mezcla combate, exploración y un mundo diesel-punk. Es una precuela de F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, y contará con diferentes héroes, cada uno con su propio estilo de combate. Llegará a PC y consolas, pero todavía no tiene fecha.

1001: Threads of Mizan

Una aventura de acción cooperativa para hasta tres jugadores inspirada en “Las mil y una noches”. Tres héroes se enfrentan a enormes Jinn utilizando diferentes habilidades y hasta alfombras voladoras que sirven tanto para explorar como para combatir. Llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC; todavía no tiene fecha.

Stage Tour

Si extrañas los tiempos de Guitar Hero y Rock Band, apunta este nombre. Creado por veteranos de aquella era, este rhythm game tendrá más de 90 canciones, guitarras, batería, micrófono y multiplayer para hasta cuatro personas. Llega el 10 de diciembre a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

Más de una década después de su lanzamiento, Geralt todavía no termina. Esta nueva expansión nos llevará a Letten, la tierra natal de Dandelion, con una nueva región, personajes y misiones. Songs of the Past llegará en 2027 a PS5, Xbox Series X|S y PC.