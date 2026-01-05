Si hace unos días que no llena el tanque de su auto, tome nota, porque el precio de gasolina en Puerto Rico se encuentra en su nivel más bajo en casi seis años.

Según indicó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio promedio del litro de gasolina regular en Puerto Rico fluctúa actualmente entre 65 y 69 centavos, convirtiéndose en el nivel más bajo registrado desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, lo que representa un alivio directo y significativo al bolsillo de los consumidores.

“Hoy nos complace informar al Pueblo de Puerto Rico que estamos ante el precio promedio por litro de gasolina regular más bajo en casi seis años y, mejor aún, las expectativas apuntan a que continúe reduciendo en las próximas semanas. Esta es una noticia positiva, concreta y de impacto directo para nuestra gente, ya que desde el inicio de la pandemia no veíamos estos precios de forma regular y recurrente”, expresó el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo.

El Secretario explicó que esta reducción responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo. Detalló que el precio del barril de petróleo utilizado en la Isla, el Crudo de Texas del Oeste (West Texas Intermediate), se situó ayer en $56.81 por barril, el nivel más bajo desde principios de 2021.

“Los precios del barril de petróleo se encuentran en niveles no vistos en más de cinco años. De acuerdo con los análisis del Comité de Hidrocarburos del DACO, esta baja podría mantenerse durante las próximas semanas debido a un exceso de oferta de petróleo en el mercado global. Sin lugar a dudas, esto representa una excelente noticia para nuestros consumidores”, añadió el titular de la agencia.

Torres Montalvo recordó que el costo del petróleo y su procesamiento constituyen el factor más determinante en la estructura del precio de la gasolina en Puerto Rico, representando aproximadamente un 67 por ciento del costo total.

Como referencia histórica, el DACO detalló que en febrero de 2021 el precio del litro de gasolina regular rondaba los $0.70; en marzo de 2022 el nivel más bajo fue de $0.71; en 2023 y 2024 alcanzó mínimos de $0.86; mientras que en 2025 el precio más bajo se registró en mayo con $0.73 por litro.

El Secretario recordó, además, que el Reglamento Núm. 7721 de 3 de julio de 2009, conocido como el Reglamento sobre el Control de Precios de Ventas de Combustible en Puerto Rico, faculta al DACO a monitorear, fiscalizar y velar por la correcta aplicación de los precios de la gasolina en la Isla.

Finalmente, reiteró que el Comité de Hidrocarburos, una iniciativa implementada por el DACO en el 2023, continúa evaluando de manera constante los factores que inciden en el costo de los combustibles fósiles en Puerto Rico, con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores.

DACO exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier irregularidad en los precios o prácticas comerciales relacionadas a la venta de combustible a través del correo electrónico confidencia@daco.pr.gov, visitando cualquiera de sus oficinas regionales alrededor de la Isla o acceder a www.daco.pr.gov o seguir las redes sociales del DACO.