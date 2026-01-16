Es parte de nuestra cultura y, para Julián Soto, un legado familiar: jugar lotería.

Al seguir los pasos de su abuelo y también jugar, el joven aiboniteño identificó rápidamente varios problemas.

“Cuando yo tengo la edad para jugar, no entro a la Lotería Tradicional, sino que paso a la Lotería Electrónica y, realmente, he sido jugador por muchos años. Claramente, como jugador, encontré varios problemas”, resaltó Soto, de 27 años, a Primera Hora.

Estos problemas incluían los horarios para jugar Pega 2, 3 y 4, Loto Cash y Powerball, que dependen de cuándo abre el terminal, usualmente de 8:00 a.m. a 8:40 p.m., y, si dejas el boleto en el carro por un tiempo prolongado, el mismo calor del vehículo lo daña, haciéndolo imposible de redimir.

PUBLICIDAD

Armado con su deseo de hacer negocios en la Isla, no dejó que estos problemas se quedaran como quejas pasivas, sino que Soto contactó a su amigo Karlos Mercado para solucionarlo.

En menos de dos meses, lanzaron el sitio web y la aplicación móvil Lotería Móvil que facilita las jugadas de la Lotería Electrónica desde una computadora o celular.

¿Cómo funciona?

Lotería Móvil opera como un intermediario para la compra de jugadas sin alterar la operación de la Lotería de Puerto Rico. Así, los usuarios pueden jugar desde computadoras o celulares a cualquier hora del día.

Para Mercado, esta aplicación ahorra tiempo y le otorga la suerte en la palma de la mano a los jugadores, quienes ya no tendrán que hacer “filotas” en terminales físicos, como gasolineras, para comprar o reclamar dinero ganado.

Los usuarios pueden probar una versión "demo" antes de registrarse. ( Suministrada )

“No podemos parar de pensar en ese escenario, que a veces hay jugadores que ni tan siquiera quieren echar gasolina. Lo que quieren es su jugada y tienen que esperar a hacer una fila de siete personas hasta 10 personas adelante de ellos y, encima de eso, tener que ir a un lugar físico y pagar en efectivo, que cada vez tienen menos dinero en efectivo las personas”, comentó entre risas el joven de 26 años.

Actualmente, la aplicación gestiona miles jugadas al día, aseguraron los empresarios.

“Bien orgullosamente podemos decir que hemos llegado a los jugadores recurrentes. No es que simplemente estamos teniendo usuarios que están probando la aplicación en el teléfono o que juegan cuando el Powerball está trepado en un billón de pesos. Nos damos cuenta que entran jugadas de Pega 2, Pega 3, Pega 4 de día, de noche, que no tienen que ver con el alza en el Powerball...Estamos llegando al demográfico de los jugadores de verdad. No es de los que juegan solo porque hay promoción o ‘bid wars’”, subrayó Mercado, recién graduado de ingeniería mecánica del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).

PUBLICIDAD

¿Y si me pego?

Ante la posibilidad de ganar dinero, la plataforma detectará el boleto ganador.

De ser menos de $1,200 según la reglamentación de la Lotería Electrónica a los terminales, se acreditará automáticamente a la billetera digital del usuario.

El usuario puede decidir usarlos para volver a jugar o hacer “cash out” y depositarlos en su cuenta de banco.

De izquierda a derecha, los creadores de la aplicación Karlos Mercado y Julián Soto. ( Suministrada )

“Así es que lo haría tradicionalmente en cualquier gasolinera o supermercado o donde normalmente este usuario compra la Lotería Electrónica”, detalló Soto, quien obtuvo un grado en sociología del recinto cayeyano de la Universidad de Puerto Rico.

“Si ahora mismo usted juega y gana y va a una gasolinera, el terminal de la gasolinera te puede acreditar solamente hasta 1,200 dólares. Luego de eso, tendría que pagar a la Lotería Electrónica. Nosotros hacemos el mismo sistema”, continuó.

Si supera esta cantidad, los jóvenes se comunicarían con el usuario para entregarle el boleto físico, tal como lo hicieron con un reciente ganador, quien se pegó $5,200.

“Se puede imaginar el grito de felicidad cuando lo llamamos. Nuestra relación con los clientes es bien ‘friendly’, porque cuando te llamamos es porque tenemos buenas noticias pa’ ti”, detalló Mercado.

No se requiere pago para descargar o utilizar la aplicación. Sin embargo, una vez creada la cuenta, la aplicación retendrá una “tarifa de servicio” al depositar de la aplicación a la billetera digital.

Si el usuario agrega $4, la tarifa es de $0.88; $10 es de $1.74; y $25 de $3.89.

PUBLICIDAD

“Con eso nosotros podemos financiar la gestión completa de hacer las jugadas por ti, pero ya tú no tienes que pagar después. Añades fondos al ‘wallet’ digital y están esos fondos para ti para que los uses en tu juego favorito”, describió Mercado.

La plataforma reitera que fue creada en Puerto Rico por puertorriqueños. ( Suministrada )

Previo a registrarse, el usuario puede probar la versión “demo” para familiarizarse con la plataforma. Además, los usuarios pueden contactarse directamente con Lotería Móvil a través de WhatsApp para responder dudas.

De aquí, para los de aquí

Quizás lo más que le llena el pecho de orgullo a ambos es que la aplicación es desarrollada en la Isla con los puertorriqueños en mente.

“Hay competencia del mercado, no es un secreto, pero sí somos la primera aplicación boricua en ese espacio. Apostamos a algo bien grande…desarrollamos la aplicación aquí en Puerto Rico y eso significa que la desarrollamos nativamente en español, tomando en cuenta el ‘lingo’, el lenguaje del boricua, tomando en cuenta la interacción del boricua con la tecnología”, celebró Mercado.

Los jóvenes, quienes se conocieron a través del Foro Internacional Ciencia en Puerto Rico (FICEP), también desean aportar a la retención del talento boricua en suelo boricua, simultáneamente creando de Lotería Móvil la aplicación “número uno”.

“Yo me quiero quedar en Puerto Rico. Quiero seguir haciendo negocios en Puerto Rico. Esa es mi aspiración”, adelantó Soto.

“Queremos seguir trayendo innovación y no cualquiera innovación, sino innovación boricua, tecnología de los puertorriqueños para los puertorriqueños”, concordó Mercado.