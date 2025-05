Este miércoles es el último día para reservar un vuelo en Southwest Airlines sin tener que pagar una tarifa por registrar maletas después de que la aerolínea abandonó una política de equipaje de décadas que los ejecutivos habían descrito el otoño pasado como clave para diferenciar a la aerolínea de bajo costo de sus rivales.

La aerolínea anunció el cambio en marzo y dijo en ese momento que la nueva política comenzaría con los vuelos reservados el miércoles.

Southwest anunció que cobrará $35 por una primera maleta facturada y $45 por una segunda maleta facturada.

Además, se aplicarán límites de peso y tamaño a las maletas. Southwest había desarrollado años de campañas publicitarias en torno a su política de permitir a los pasajeros facturar hasta dos maletas de forma gratuita.

Según su nueva política, las personas que no hayan alcanzado los niveles superiores de su programa de lealtad Rapid Rewards, no hayan comprado un boleto en clase ejecutiva o no tengan la tarjeta de crédito de la aerolínea, tendrán que pagar por el equipaje facturado.

Southwest seguirá ofreciendo dos maletas facturadas gratuitas a los miembros y clientes preferentes A-List de Rapid Rewards que viajen con tarifas Business Select, y una maleta facturada gratuita a los miembros A-List y otros clientes selectos. Los pasajeros con tarjetas de crédito Rapid Rewards recibirán un crédito por una maleta facturada.

A las personas que no califiquen para esas categorías se les cobrará por registrar el equipaje. La aerolínea dijo en marzo que también implementaría una nueva tarifa básica en sus boletos más bajos cuando el cambio entre en vigor.

La aerolínea estimó en septiembre que cobrar tarifas por equipaje generaría alrededor de 1,500 millones de dólares al año, pero le costaría 1,800 millones de dólares en negocios perdidos de clientes que eligieron volar con Southwest debido a su generosa franquicia de equipaje.

Otra política que entrará en vigor el miércoles es la de Southwest que exige a los pasajeros que mantengan sus cargadores portátiles a la vista mientras los utilizan debido a la preocupación por el creciente número de incendios de baterías de iones de litio.

Estos no son los únicos cambios en Southwest. La aerolínea de Dallas anunció previamente que dejaría atrás otra tradición de Southwest, el sistema de embarque abierto que ha utilizado durante más de 50 años.

Southwest espera comenzar a operar vuelos con pasajeros en asientos asignados el próximo año. La aerolínea también dijo el año pasado que cobraría a los clientes más por tener más espacio para las piernas y ofrecería vuelos nocturnos. Southwest ha tenido problemas recientemente y está bajo presión de inversores activistas para aumentar sus ganancias e ingresos.

La aerolínea anunció en febrero que eliminaría 1,750 puestos de trabajo, o el 15% de su fuerza laboral corporativa, en los primeros despidos importantes en los 53 años de historia de la compañía.