El Departamento de Agricultura anunció este lunes el retiro inmediato del mercado de productos lácteos marca Nela, Batey y Selectos por no cumplir con los estándares de distribución y comercialización en Puerto Rico.

Tras una visita rutinaria por parte de los inspectores de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), oficina adscrita a Agricultura, se encontró la venta ilegal de dichos productos.

Se indicó que la marca Nela no cumple con la regulación de etiqueta y no tiene licencia para importar. Además, contiene aceites y leche en polvo que parece leche condensada, pero estos no provienen de la leche natural y se le conocen como “filled milk”, sustituto de la leche que se le añade derivados.

El retiro de la marca Batey y Selectos se produjo por no tener etiqueta aprobada para importación y venta, además que no tenían licencia expedida por la ORIL. ( Suministrada )

Por otro lado, el retiro de la marca Batey y Selectos se produjo por no tener etiqueta aprobada para importación y venta, además que no tenían licencia expedida por la ORIL.

“Esta acción la llevamos a cabo en estricto cumplimiento con las regulaciones y normativas para la venta y distribución de alimentos en Puerto Rico. Es nuestro compromiso garantizar la calidad y seguridad de todos los alimentos. La salud y el bienestar de nuestra gente es prioridad”, sostuvo en declaraciones escritas el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.