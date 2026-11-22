Pan Pepín continúa innovando en la variedad de sabores de sus productos y ahora lanzó uno con gusto a Navidad: Se trata de un pan de coquito.

“¡Llegó el sabor de la Navidad!

#Panático, una de las tradiciones favoritas de la temporada ahora se disfruta en forma de pan. Descubre nuestro Pan de Coquito, una edición limitada que no querrás dejar pasar”, anunció la compañía en sus redes sociales.

La experimentación con sabores que se alejan de lo tradicional no es nuevo para Pan Pepín. Recientemente, también lanzó un producto de calabaza que ha tenido muy buena acogida.

Además, mantienen otros fuera de temporada como el de su línea Para Bien, que incluye Al Grano y uno sin azúcar. También puedes probar el Dulce Pan de Avena, los rolls con ajo y hierbas, y el pan de pana.