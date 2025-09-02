NUEVA YORK. Amazon pone fin a un programa que permite a los miembros de su programa de suscripción Prime compartir sus beneficios de envío gratuito con personas que no tienen la misma dirección principal.

En una actualización de la sección de atención al cliente de su sitio web, el gigante online afirma que eliminará esta posibilidad a partir del 1 de octubre y anima a los usuarios que no pertenezcan al hogar del titular de la cuenta a que se registren para obtener su propia suscripción Prime.

Amazon sustituirá el denominado programa Prime Invitee por Amazon Family, que permite a los titulares de cuentas compartir la ventaja del envío gratuito en dos días, así como una amplia gama de otras ventajas, como ofertas exclusivas y películas, con solo otro adulto de su hogar, hasta cuatro adolescentes (que se hayan añadido antes del 7 de abril) y hasta cuatro perfiles para niños, según el sitio web de Amazon. Amazon ha indicado que el adulto puede ser el cónyuge, un familiar o un compañero de piso.

Los miembros Prime pagan 14.99 dólares al mes o 139 dólares al año.

La noticia llega en un momento en que la empresa con sede en Seattle está realizando grandes inversiones para ampliar su red y ofrecer entregas más rápidas a los clientes de las zonas menos densamente pobladas de Estados Unidos. El servicio está disponible en 1000 de las más de 4000 ciudades pequeñas, pueblos y comunidades rurales a las que se pretende llegar antes de finales de año, según informó la empresa a finales de julio.