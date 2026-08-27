Con una filosofía basada en la curiosidad, el aprendizaje empírico y el sabor auténtico, la emprendedora puertorriqueña Jessica Ortiz presenta El Horno Malo, un nuevo concepto de repostería creativa que busca transformar los antojos en experiencias memorables.

Basado en la premisa de la “imperfección perfecta”, el negocio se especializa en crear productos únicos que nacen de la curiosidad y el deseo de romper con lo convencional en la repostería artesanal.

“Desde chiquita, me encantaba estar en la cocina y crecí rodeada de gente que cocinaba; aunque no lo veía como ‘aprendizaje’ en el momento, todo eso se me quedó. Como madre, hoy entiendo que de ahí nace todo esto: de mis antojos, de la curiosidad y de querer hacer las cosas a mi manera para compartirlas con los demás”, expresó Ortiz, quien ha transformado años de observación y práctica autodidacta en un menú que prioriza el gusto personal y la experimentación constante.

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El Horno Malo ofrece una variedad de productos horneados que reflejan la visión única de su creadora. ( Suministrada )

El Horno Malo ofrece una variedad de productos horneados que reflejan la visión de su creadora, enfocándose en recetas propias desarrolladas con calidad artesanal y una transparencia que invita a los clientes a ser parte de la evolución de cada dulce.

El menú incluye delicias como “cafecito brownie bites”, así como distintos tipos de bizcochos, cheesecakes, galletas y panes.

“El nombre El Horno Malo sale de algo bien simple: porque a veces todo queda demasiado bueno y otras veces el horno decide no cooperar. Ahí es donde pasa de todo entre pruebas, errores e inventos; algunas recetas salen brutales y otras hay que repetirlas mil veces hasta que quedan como quiero”, explicó la empresaria.

Para conocer más sobre el menú, ordenar o seguir la trayectoria de este nuevo emprendimiento, puedes visitar los perfiles de Instagram y Facebook.