Apple reconoció un “problema” con la pantalla interna del iPhone Duo después de que algunos clientes se quejaran en redes sociales de una grieta en el pliegue, y sugirió que pidan un cambio en su servicio AppleCare.

El nuevo teléfono inteligente de Apple, con un precio de partida de 1,999 dólares, es una tableta con una pantalla de 7.6 pulgadas que se pliega, reduciendo el dispositivo al tamaño de un pasaporte (unas 5.4 pulgadas), y con otra pantalla en la cubierta.

Tras su lanzamiento este pasado viernes, los clientes han puesto a prueba el nuevo diseño al abrir y cerrar el dispositivo repetidamente, y en algunos casos han visto formarse una grieta en el pliegue y rayas en la pantalla, según fotos compartidas en Reddit y X.

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Apple respondió a esos reportes asegurando que es un problema limitado y ofreciendo una solución, mientras medios especializados señalaban que algunas denuncias virales contenían fotos manipuladas con inteligencia artificial (IA).

“Tenemos conocimiento de un problema que afecta a la pantalla interna de un pequeño número de unidades de iPhone Duo”, dijo a CNBC y The Verge la fabricante del teléfono, que añadió que “deberían contactar con AppleCare para un recambio”.

De acuerdo con la página web de Apple, la reparación de la pantalla interna del Duo cuesta 999 dólares fuera de garantía.

Apple lanzó el dispositivo con una oferta limitada tras agotar rápidamente las reservas por internet, pospuso los plazos de entrega hasta 2027 y cuenta con pocas unidades disponibles en las tiendas físicas, lo que puede complicar un cambio.

“La respuesta al iPhone Duo de los primeros usuarios ha sido increíblemente positiva y estamos viendo cosas emocionantes de los desarrolladores que están actualizando rápidamente sus aplicaciones para sacar ventaja de su diseño único”, aseguró Apple.