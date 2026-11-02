Este Día de los Veteranos, el miércoles 11 de noviembre, Applebee’s continuará con su larga tradición de rendir homenaje a quienes sirven y han servido a nuestro país. Todos los militares en servicio activo, veteranos, miembros de la Reserva y de la Guardia Nacional que coman en los restaurantes Applebee’s participantes recibirán un plato principal de tamaño normal gratuito de un menú exclusivo del Día de los Veteranos.

Este año se cumple el decimonoveno año consecutivo en el que Applebee’s rinde homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los veteranos ofreciéndoles comidas gratuitas con motivo del Día de los Veteranos. Desde que comenzó esta tradición, Applebee’s ha servido más de 12.7 millones de comidas gratuitas.

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El menú del Día de los Veteranos de 2026 de Applebee’s incluye una selección de siete platos principales muy populares, entre los que se encuentran: Top Sirloin de 6 onzas, el Classic Bacon Cheeseburger y el Fiesta Lime Chicken, entre otros.

“El Día de los Veteranos en Applebee’s es uno de los días favoritos del año para los miembros de nuestro equipo, porque realmente se ve y se siente cómo los barrios se unen para honrar y agradecer a los héroes de nuestra nación», afirmó John Peyton, presidente de Applebee’s y director ejecutivo de Dine Brands. «Estamos orgullosos de dar la bienvenida a los veteranos y a los militares en servicio activo a nuestros restaurantes y de ofrecerles un plato principal gratuito como pequeña muestra de nuestra gratitud por su servicio y sacrificio».

Los veteranos y los militares en servicio activo que coman en el restaurante el 11 de noviembre también recibirán una tarjeta «Bounce Back» de 5 dólares, canjeable por comidas en el local, para llevar o a domicilio, dentro de un plazo de canje de tres semanas.

Los veteranos de EE. UU. y los militares en servicio activo solo tienen que presentar un documento que acredite su servicio militar. Como prueba de servicio se aceptan: la tarjeta de identificación de las Fuerzas Armadas de EE. UU., la tarjeta de identificación de jubilados de las Fuerzas Armadas de EE. EE. UU., el extracto actual de permisos y salarios (LES), el carné de una organización de veteranos (por ejemplo, American Legion o VFW), una fotografía propia en uniforme, el formulario DD214 y cualquier mención honorífica o condecoración. Límite de una comida por veterano de EE. UU. o militar en servicio activo.​

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.