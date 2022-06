A eso de las 9:30 a.m. de este viernes, a minutos de haber comenzado la primera venta sin el Impuesto de Venta y Uso (IVU) para la temporada de huracanes, Luis Castellano se convirtió en el noveno cliente que compró en el almacén Home Depot, ubicado en Plaza Escorial, Carolina, una cisterna.

Fueron $90 los que se economizó, cuando no se le adjudicó el 11.5% del impuesto. Dijo que acudió a comprar la cisterna, pues tiene una que se encuentra dañada.

“Hoy es el día sin IVU y me sale más barato el proceso”, soltó.

Luego, afirmó que con el dinero que se economizó “lo puedo usar en la guagua” para la gasolina.

Como Castellano, algunos clientes aprovechaban la oportunidad de hacer sus compras sin IVU en Home Depot. Pero, de inmediato, comenzaron a surgir las dudas sobre la nueva legislación, que recién hoy se pone en vigor.

El subsecretario de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Rafael Cruz Santiago, dejó claro que las barbacoas no aplican a esta venta sin IVU; que se ha permitido adquirir toda batería que sea necesaria para alguno de los equipos incluidos en esta venta, como sierras o taladros; que los generadores eléctricos deben tener un costo igual o menor a $3,000 para que se beneficien de la exención, así como que todo producto para la limpieza estará incluido en la venta, sin distinción.

Estos señalamientos han sido esta mañana los puntos que han creado mayor confusión de la legislación que impulsó esta venta y que es de la autoría del representante Ángel Matos.

La venta sin IVU para la temporada de huracanes se extiende desde hoy hasta el domingo, Día de Padres. La lista incluye unos 35 artículos a los que no se le aplicaría el impuesto, que va desde estufas de gas, cisternas, herramientas, tormenteras, gas propano y generadores eléctricos de combustibles o solares.

Cruz Santiago afirmó que la venta más común ha sido los generadores de electricidad. Pero, no todas estarían incluidas en la venta.

“Serían, obviamente, las plantas que no excedan de $3,000. Aquí quiero aclarar que si la planta excede de $3,000 ya no tiene la exención… Es la que valen hasta $3,000. Si excede el valor, ya no tendría la exención”, dejó claro.

Las barbacoas o BBQ no aplican a la venta, pero sí las estufas de gas.

“Nuestra contestación es: ¿para qué fin se manufactura un BBQ? Obviamente, para pasadías y etcétera, no para temporada de emergencias. Así que, por el momento, los BBQ no están incluido como las estufas de gas”, manifestó el subsecretario de Hacienda.

En cuanto a las baterías, Cruz Santiago aceptó que surgió confusión entre los comercios de si incluían unas especializadas para equipos, como las que se usan para encender taladros.

“Muchas de esas baterías para herramientas, los fabricantes las diseñan para sus propios productos, así que les hace sentido”, señaló.

Por su parte, el representante Matos señaló que está tomando notas de todas las confusiones y situaciones que surgen en esta venta para determinar si hace falta aclarar la ley para la próxima venta sin IVU de temporada de huracanes, la cual se supone que sea el último fin de semana de mayo.

“En lo que va de mañana del primer día de una ley que tomó más de un año convencer a la Junta de Supervisión Fiscal de que era buena para que los ciudadanos se preparen, pues estamos aprendiendo del proceso”, señaló.

Añadió que “cuando se acabe este fin de semana, se rindan las cuentas de los artículos que se vendieron y cómo se vendieron, haremos los ajustes”.

El representante Ángel Matos y Ángel Bulerín realizan una inspección en la venta sin IVU de la temporada de huracanes en Home Depot de Plaza Escorial. ( Frances Rosario )

Mientras, en la tienda Home Depot no había tantos ciudadanos haciendo sus compras. Fluían a cuenta gotas y el estacionamiento no se encontraba lleno. Pero, aquellos que acudieron, aprovechaban para lograr alguna economía.

Evelyn Cruzado Matta, residente de Carolina, comentó que buscaba comprarle a su hijo una batería con la que pueda conectar equipos, como la nevera, en caso de algún apagón.

La servidora pública señaló que su misión es “aprovechar el fin de semana, a ver si me aplica la venta sin IVU”.

Dijo que la economía será “para obtener algunas otras cosas que necesite, baterías y otras cositas adicionales. Por lo menos, uno complemente con eso”.

La gerente de Home Depot, Belmary Velázquez, afirmó que la venta sin IVU ha tenido aceptación.

“Lo más que se está vendiendo son taladros, generadores. Son cosas que normalmente los clientes, hasta el momento, están buscando”, sostuvo.

Entretanto, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ha emitido esta mañana solo un aviso de infracción en esta venta sin IVU. Se trató de un artículo que se encontraba en un shopper pero no estaba disponible en una tienda, indicó la subsecretaria María Fernanda Vélez.

Destacó que DACO también ha levantado bandera sobre la política de devolución de muchos comercios sobre la venta de generadores eléctricos. Es que aluden a que si se le echa gasolina y se enciende para corroborar que funciona, ya perdería la garantía.

“Hemos visto ya en par de sitios que, salido de la tienda, no se aceptan cambios o devoluciones, y el generador eléctrico es un producto particular que necesita que tenga gasolina y que se encienda para ver si funciona o no funciona… Eso no es así. La reglamentación de DACO es clara en cuanto a que, si el producto no cumple con el propósito por el cual se adquirió, es defectuoso o es contrario a lo que el comercio divulgó sobre las características del producto, procede la devolución, independiente de lo que diga la política de devolución del establecimiento. Eso es norma”, sentenció Vélez.

El impacto económico al fisco por estos tres días en los que no se cobraría el IVU será de $7 millones, según informó el subsecretario de Hacienda.

A continuación, el listado de los artículos incluidos en esta venta sin IVU:

Hacienda informó que incluyen envases, tanques y cisternas para combustible y agua; tormenteras; herrajes, anclaje y tornillería; madera en palos y paneles no tratados; sogas y amarres; paneles de zinc; alimentos no perecederos; agua, artículos de limpieza e higienización y piezas y productos para reparación y mantenimiento de generadores y equipo solar de emergencia; baterías individuales o paquetes; lámparas operadas con baterías o energía alternativa, linternas, velas y fósforos; equipo solar de emergencia; herramientas como taladros, sierras y martillos; estufas y hornillas de gas; gas en cilindros y tanques; escaleras; contraventanas para huracanes; hachas y machetes; abridores de lata no electrónicos; neveras portátiles; extintores de incendio; detectores de humo o de monóxido de carbono operados con baterías; botiquines de primeros auxilios; artículos reusables o artificiales de congelación; baterías de teléfonos y cargadores de móviles; radios portátiles; abanicos operados con baterías o energía alternativa y lonas u otro material flexible.

El periodo especial sin IVU también cubrirá ventas bajo planes de pago o ‘lay away’, con vales o ‘rain checks’, compras por correspondencia, teléfono, correo electrónico o internet y certificados y tarjetas de regalo, siempre y cuando el pago final sea efectuado durante los tres días de exención.