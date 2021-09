Dos de las mayores fortalezas de Puerto Rico, la música y la elaboración del ron, se fusionan para ser plasmadas en el especial Sounds of the Rum Capital, producido por el Programa Rones de Puerto Rico (ROPR) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). El especial estrenará mundialmente el domingo, 5 de septiembre, a través de www.soundsoftherumcapital.com. Así lo informó hoy, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi.

“La industria del ron inyecta anualmente más de $400 millones a la economía de Puerto Rico. Esta industria que representa lo nuestro, lo hecho aquí, está plasmada en este especial que viajará el mundo y mostrará la calidad de rones que hacemos en la Isla y por qué es que somos conocidos como la Capital del Ron,” destacó el gobernador, según compartido en un comunicado de prensa.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda, aseveró que este proyecto “en el que unimos la cultura y el ron, fue creado para impactar la percepción de los extranjeros hacia la industria del ron que tanto aporta al desarrollo de Puerto Rico. Desde que comencé en el DDEC, me propuse, junto a los compañeros de la agencia, lograr grandes cosas para Puerto Rico, y este especial es muestra de ello. Con el talento de nuestros artistas puertorriqueños, junto a la perseverancia de los dueños de destilerías, presentamos el especial Sounds of the Rum Capital”.

Con una duración de 30 minutos y dirigido por el reconocido cineasta puertorriqueño Ari Maniel Cruz, la pieza hace un recorrido minucioso por el proceso de elaborar un ron de calidad mundial, en donde se conocerán las destilerías de la Isla, así como lugares emblemáticos y de importancia histórica, mientras se disfruta del sonido de ilustres figuras de la música puertorriqueña.

El Gran Combo de Puerto Rico, con su tema Sin salsa no hay paraíso, pone sabor al recorrido por Casa Bacardí en Cataño, atrayendo a visitantes de todo el mundo para conocer la rica historia de la familia y la marca Bacardí, así como su producción única.

El cantautor Pedro Capó, con su canción Day by Day, enmarca el recorrido por la Hacienda Santa Ana en Bayamón, lugar donde se crea el Ron Del Barrilito, con sus monumentos históricos, incluida una mansión y un molino de viento bellamente conservados que datan de principios del siglo XIX.

La cantautora Kany García cantará desde el emblemático Castillo Serrallés en Ponce su tema Mi dueña, para mostrar esta estructura que cuenta por sí sola cómo se movía la industria de la caña de azúcar y el ron y su impacto en la economía de Puerto Rico.

El cierre está a cargo de Wisin y su tema Que viva la vida, desde el Cuartel Ballajá en Viejo San Juan, haciendo que esta pieza sea única en su clase y de calidad mundial.

Sounds of the Rum Capital fue rodado completamente en formato cinematográfico, con talento local y bajo la producción ejecutiva de No Limit Entertainment, del productor Paco López.

En el filme se busca cautivar la atención del mercado anglosajón, y logra reunir representación de las 10 destilerías de Puerto Rico y sus respectivos maestros roneros quienes junto a bartenders, chefs y expertos de la industria dejan demostrado por qué la Isla es considerada como la productora de ron más importante del mundo.

“Formar parte de este proyecto ha sido una gran experiencia que nos permitirá demostrarle al mundo las maravillas que tiene nuestra Isla. Sin duda, somos reconocidos internacionalmente por nuestros artistas, ya es hora de que también nos reconozcan por la calidad de nuestros rones. Le agradezco a Ari Maniel y a todo el personal del DDEC por su compromiso, hemos logrado un gran equipo”, comentó el productor Paco López.

Sobre 150 personas fueron parte del desarrollo de este proyecto entre productores, coordinadores de logística, crew técnico, montaje, artistas entre muchos otros.

“Esperamos que todos los que disfruten del especial se conviertan en nuestros embajadores en cualquier parte del mundo en que se encuentren, y lleven el mensaje de que Puerto Rico es la Capital Mundial del Ron”, concluyó el Gobernador.

A continuación, las destilerías que se presentarán en Sounds of the Rum Capital:

Casa Bacardí, Cataño Club Caribe, Cidra

Crab Island Rum, Vieques Destilería Coquí Inc., Mayagüez

Destilería Craft Spirits, Jayuya Destilería Serrallés, Ponce

Hacienda Santa Ana – Ron del Barrilito, Bayamón San Juan Artisan Distillers, Vega Alta

Trigo Corp, Toa Baja Ron Boricua

Acerca de Rones de Puerto Rico

Rones de Puerto Rico, una división del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), fue creada en 1948 para administrar los programas de publicidad y promoción para fomentar el consumo del ron y proteger su liderazgo en el mercado de Estados Unidos. Las marcas de calidad producidas en Puerto Rico tienen que ser añejadas un año, como mínimo, por ley. Esto establece el nivel de excelencia que solo tienen los mejores rones y ofrece una extensa selección en la categoría del ron incluyendo Bacardí, Don Q, Ron del Barrilito, Club Caribe and Reserva Añeja, entre otros.