La mayoría de los estadounidenses podría estar perdiendo dinero cada mes sin darse cuenta. Un 83% admite gastar en cosas que no necesita, y ese “gasto invisible” puede representar hasta $300 mensuales en suscripciones, compras impulsivas y cargos automáticos, según una encuesta de Motley Fool Money realizada a 2,000 adultos y publicada en febrero de 2026.

El problema no es necesariamente cuánto se gana, sino cómo se gasta. Servicios digitales olvidados, pedidos frecuentes a domicilio y renovaciones automáticas que pasan desapercibidas se han convertido en una fuga constante de dinero que, acumulada, puede representar miles de dólares al año.

De acuerdo con distintos estudios, reseñados por El Diario New York del sector financiero, los estadounidenses pagan en promedio cerca de $1,000 anuales en suscripciones, y al menos $200 corresponden a servicios que no utilizan. Plataformas de streaming, membresías de gimnasio, aplicaciones y almacenamiento en la nube forman parte de este gasto silencioso que crece año tras año.

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“Una suscripción o un pequeño gasto diario puede parecer insignificante, pero puede sumar más de $3,000 al año sin que la persona lo note”, explicó el planificador financiero Steve Sexton en declaraciones a medios especializados.

El comportamiento es común: el 44% de los consumidores reconoce gastar de más en productos no esenciales y el 30% identifica las compras impulsivas como una de las principales causas de sus problemas financieros, según datos de MoneyLion.

El ahorro está en lo que no se ve

Expertos coinciden en que una de las claves para mejorar la salud financiera no es recortar drásticamente el estilo de vida, sino identificar gastos innecesarios.

Entre las áreas con mayor potencial de ahorro destacan:

Suscripciones digitales que ya no se usan

Comidas a domicilio frecuentes

Planes de telefonía sobredimensionados

Servicios de almacenamiento o membresías olvidadas

Compras impulsivas en línea

Solo con pequeños ajustes en estas categorías, una familia puede liberar entre $200 y $300 al mes, según estimaciones de analistas financieros.

Por qué pasa desapercibido

Estos gastos están diseñados para ser automáticos y discretos, lo que dificulta su detección. Al no requerir una decisión activa cada mes, muchas personas dejan de monitorearlos.

“La mayoría de los consumidores no revisa línea por línea sus estados de cuenta, y ahí es donde se pierde el control del dinero”, señalan expertos en planificación financiera.

Cómo empezar a recuperarlo

El primer paso recomendado es revisar los últimos tres meses de movimientos bancarios o de tarjeta de crédito e identificar pagos recurrentes. Luego, evaluar cada uno con preguntas simples: ¿lo uso?, ¿lo necesito?, ¿existe una alternativa más barata?

Otra estrategia es separar el dinero de ahorro automáticamente en otra cuenta el mismo día que se recibe el salario, reduciendo así la tentación de gasto.

Según analistas de Fidelity Investments, este hábito, combinado con pequeños recortes, puede generar ahorros superiores a los $5,000 en pocos meses.

Una oportunidad silenciosa

En un contexto de inflación y aumento de costos de vida, los expertos coinciden en que el problema no siempre es la falta de ingresos, sino la falta de atención.

El llamado “gasto invisible” no se elimina con grandes sacrificios, sino con decisiones pequeñas pero constantes. Identificarlo puede marcar la diferencia entre llegar justo a fin de mes o recuperar cientos de dólares que ya estaban siendo perdidos sin notarlo.