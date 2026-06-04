La automotriz alemana Audi acaba de lanzar en Puerto Rico el modelo de tercera generación de su crossover compacta premium, la Q3. La presentación estuvo a cargo de Audi San Juan y se realizó en el atrio del Mall of San Juan.

Además de un rediseño completo, la Q3 trae ahora más potencia. Del caballaje máximo de 228 que tuvo el modelo anterior, ahora subió a 255 gracias a su motor cuatro cilindros de 2.0 litros. La transmisión es automática, de siete velocidades, y del tipo “dual clutch” que da un manejo más deportivo.

Otra nueva característica muy favorable es que todas las Q3 vienen con el legendario sistema Quattro como equipo estándar, cuando antes era una opción.

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11 Fotos La marca alemana presentó la tercera generación de su "crossover" compacta que cuenta con notables cambios.

Creado por Audi en 1980, el Quattro es un sistema de tracción en las cuatro ruedas que de inmediato le dio victorias a la automotriz en competencias mundiales de rally.

En el mundo real de la vida diaria sobre el asfalto, el Quattro aporta mayor seguridad por medio un mejor agarre, mayor estabilidad y un manejo más preciso.

El rediseño también trajo consigo unas medidas mayores ya que la carrocería es ahora más ancha y larga, pero aun así retuvo su clasificación de crossover compacta.

Esas dimensiones levemente mayores trajeron como resultado una cabina notablemente más amplia.

Visualmente, hay cambios marcados. De frente, la parrilla es ahora más predominante pero a la vez tiene un detalle muy sutil. Se trata del famoso emblema de los cuatro anillos entrelazados que en vez de cromado, ahora es negro, igual que la parrilla. No obstante, en la parte trasera de algunos modelos el emblema resalta ya que puede ser rojo.

El diseño posterior es una parte muy distintiva de la Q3 porque tiene un estilo diferente. Las luces traseras son estrechas y alargadas y van poniéndose más delgadas según se extienden hacia el centro. Entonces, justo debajo de las dos luces y el emblema, hay una franja estrecha iluminada que atraviesa de lado a lado toda la parte posterior.

Datos interesantes: