El Correo de los Estados Unidos lanzó hoy una colección de diez sellos conmemorativos de la icónica muñeca ‘Barbie’, de Mattel, uno de los juguetes predilectos de niñas en todo el mundo desde hace más de 65 años.

El lanzamiento de la colección “Barbie Forever”, que podrá usarse para el envío de correo doméstico de una onza de peso o menos, se produjo durante la Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie de 2026, que se celebra en Austin, Texas.

La colección de estampitas diseñada por el Correo de los Estados Unidos en conjunto con Mattel, incluye diez imágenes de la famosa muñeca, representando diversas profesiones, como enfermera, doctora, jueza, jugadora de fútbol y astronauta, entre otras. El Servicio de Correos destacó que las estampitas tienen un valor de 78 centavos cada una, o en hojas de 10, y pueden utilizarse para el envío de correo de primera clase a todo Estados Unidos, incluyendo los territorios y bases militares de ese país en cualquier parte del mundo.

PUBLICIDAD

También pueden utilizarse en combinación con otros sellos cuando el valor del envío es mayor.

Ethel Kessler, directora de arte del Correo de los Estados Unidos, colaboró con Mattel en el diseño de los sellos y de la hoja completa. Los sellos de esta colección son en formato vertical y tienen un tamaño un tercio mayor que los sellos conmemorativos tradicionales, con el fin de resaltar al máximo las muñecas y sus atuendos.

Durante el anuncio del lanzamiento de la colección en mayo pasado, Kessler comentó que el equipo abordó el proyecto “con un espíritu divertido”, empleando tonos vivos y enérgicos —predominantemente el famoso “rosa Barbie”— para transmitir una sensación de alegría.

Los sellos conmemorativos de Barbie se lanzarán el 11 de julio, durante la Convención Nacional de Coleccionistas de Muñecas Barbie de 2026 en Austin, Texas. Al tratarse de sellos «Forever», su valor siempre equivaldrá a la tarifa vigente para envíos de primera clase (First-Class Mail) de una onza.