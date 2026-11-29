La Navidad será más alegre para un jugador en Puerto Rico que se llevó un premio de $150,000 del Powerball durante el sorteo celebrado anoche, sábado.

Según el portal oficial de la lotería estadounidense, los números ganadores fueron 1, 25, 38, 44 y 67, con el bolo rojo de 2.

Entretanto, ningún jugador acertó la combinación completa, por lo que el premio mayor aumentó a $61 millones, con una opción de pago único en efectivo de $21.7 millones para el próximo sorteo.

Además del premio de $150,000, se vendieron en la Isla varios boletos con premios menores por $300 y $100.

Resultados del sorteo del Powerball del Sábado, 28 de noviembre de 2026. ( Captura/Powerball )

Los ganadores tienen un plazo de 180 días a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados más Washington D.C., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el Reino Unido