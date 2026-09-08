Si te gustan las películas animadas y las series animé Burger King (BK) Puerto Rico trae una nueva experiencia al restaurante de Isla Verde. En unión al reconocido estudio de animé Toei Animation trae una colaboración con la serie “Dragon Ball Super”.

La energía cósmica que trae “Dragon Ball Super” incluye un menú especial de combos temáticos y la Loncherita con juguetes coleccionables en todos los restaurantes, junto a una gran experiencia en el restaurante BK de Isla Verde.

La promoción contará con los combos Super Saiyan Whopper® y el Kamehameha Chicken Sandwich. El Super Saiyan Whopper® incluye carne de Whopper® 100% a la parrilla, vegetales frescos, queso americano, kétchup, cuatro Cheesy Dragon Balls y la salsa Super Saiyan, una salsa teriyaki dulce, sabrosa y ligeramente agria, inspirada en “Dragon Ball Super”. El Super Saiyan Whopper® está preparado en un exclusivo pan color anaranjado, cuyo colorante natural proviene de la paprika. El Kamehameha Chicken Sandwich incluye rico pollo empanado en pan anaranjado con lechuga, tomate, crispy onions, bacon, queso americano y la salsa Super Saiyan, todo en un fresco pan color naranja. Ambos combos incluyen refresco mediano, papas medianas y un Dragon Ball Sundae, que incluye delicioso helado de vainilla con sirope de parcha. Todos los productos del menú especial de “Dragon Ball Super”, disponibles por tiempo limitado, son libres de preservantes y colorantes de fuentes artificiales, al igual que la comida que lleva la Loncherita.

PUBLICIDAD

La colaboración incluye además 6 juguetes coleccionables de personajes de “Dragon Ball Super” disponibles en la Loncherita. Los personajes incluyen a Goku y Vegeta, en sus dos versiones, así como Piccolo y Beerus. La promoción incluye un personaje por Loncherita.

Para vivir al máximo la experiencia el restaurante de BK® Isla Verde cuenta con una decoración especial inspirada en la temática de “Dragon Ball Super”. Cuenta con llamativos gráficos exteriores, ilustraciones de los personajes, iluminación temática y elementos visuales de gran tamaño que darán vida al mundo de “Dragon Ball Super” desde el momento en que lleguen los visitantes. La promoción facilitará también la oportunidad de obtener t-shirts temáticas, disponible en dos diseños. Estos se podrán obtener por un costo adicional, mientras duren, con la compra de los combos de “Dragon Ball Super”.

“Ofrecer continuamente sano entretenimiento y oportunidades de disfrute para la familia es un tema que nos motiva a continuar la búsqueda de temas que apelen a su gusto. Trabajar colaboraciones temáticas es parte clave de ello. ‘Dragon Ball Super’ no es solo una serie de anime; es una parte fundamental de la franquicia Dragon Ball, un fenómeno global que ha inspirado a generaciones de fans a través de sus personajes icónicos, su narrativa llena de energía y su espíritu de superación personal”, expresó Daniel Pérez del Valle, vicepresidente de mercadeo de Burger King Puerto Rico. “Con esta colaboración, ofrecemos a nuestros invitados una nueva forma de potenciar su experiencia en Burger King, desde atrevidos y deliciosos productos de menú por tiempo limitado hasta artículos coleccionables exclusivos y momentos inmersivos en el restaurante que dan vida a ‘Dragon Ball Super’”.