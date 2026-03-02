La cadena boricua Hoteles Vista sigue creciendo en la Isla con la apertura de su cuarta hospedería: el Hotel Vista Alegre en Barranquitas, y como parte de este proceso, anunció la celebración de una feria de empleo mañana, martes 3 de marzo, a las 10:00 a.m. en el Centro de Recepciones de Barranquitas.

La iniciativa busca fortalecer la oferta turística y generar nuevas oportunidades de empleo en la región de la montaña.

Hotel Vista Alegre en Barranquitas. ( Suministrada )

“En el Hotel Vista Alegre creemos en el talento, la pasión por el servicio y el trabajo en equipo. Estamos buscando personas comprometidas, con actitud positiva y deseos de crecer profesionalmente junto a nosotros. Esta apertura representa una oportunidad real para quienes desean desarrollarse en la industria de la hospitalidad”, expresó en declaraciones escritas Melanie López, gerente de Operaciones.

PUBLICIDAD

Durante la feria se evaluarán candidatos para diversas posiciones operacionales y administrativas. Los interesados deberán asistir con su resumé y disponibilidad para entrevista.

Hotel Vista Alegre en Barranquitas. ( Suministrada )

Por su parte, el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, destacó la importancia de esta alianza.

“La apertura del Hotel Vista Alegre representa una inyección directa al desarrollo económico de Barranquitas. Este proceso de reclutamiento no solo genera empleos para nuestra gente, sino que fortalece nuestra visión de posicionar al municipio como un destino turístico competitivo en la región central. Desde la administración municipal respaldamos esta inversión y, a través de nuestro programa de conexión laboral, continuaremos facilitando oportunidades para nuestros ciudadanos”, indicó Colón Blanco.

Como parte del proyecto, el hotel también ofrecerá espacios comerciales dentro de sus instalaciones para emprendedores interesados en servicios como spa, estética, belleza integral y conceptos afines.

Hotel Vista Alegre en Barranquitas. ( Suministrada )

Apertura en mayo con música y diversión

La apertura oficial está pautada para el 29 de mayo de 2026, dando inicio a la temporada de verano en la región montañosa.

La hospedería ofrecerá una agenda especial de entretenimiento hasta el 28 de junio, con presentaciones de Andrés Jiménez, Arnaldo “El Más Querido”, Barreto y su Plena, Richard Rika y Herber Cruz.

Hoteles Vista tiene hospederías “todo incluido” en Yauco, Aguadilla y Salinas. El nuevo Hotel Vista Alegre se desarrolló sobre las instalaciones del antiguo Hotel Barranquitas.